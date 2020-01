Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szemétkáosz lehet a fővárosban

Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kormánnyal az úgynevezett kukaholding által visszatartott pénzek sorsáról, fennakadások lesznek a fővárosi szemétszállításban – állítja a közterület-fenntartó.

A Nemzeti Hulladékkezelő Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. nem teheti meg, hogy nem adja vissza a budapestieknek az általuk befizetett hulladékgazdálkodási díjat - mondta az Inforádiónak Mártha Imre, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelő-bizottságának elnöke.

Ez nemcsak fővárosi ügy, hanem az ország összes hulladékgazdálkodási cégét érinti, vidéken is. Korábban a rendszer úgy működött, hogy a hulladékgazdálkodási cég kiszámlázta az ügyfeleinek a szolgáltatási díjakat, amit azok befizettek, és a beérkező összegből a cég gazdálkodott. Azután létrejött a köznyelvbe kukaholdingként bevonult, állami tulajdonú Nemzeti Hulladékkezelő Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. (NHKV), amely a miatta módosított törvény szerint a szolgáltatók helyett számláz az ügyfeleknek.

Az ügyfél fizet a kukaholdingnak, ami általában jóval később, általában negyed-fél évvel később utalja ezt az összeget - vagy valamilyen módosított részét - a szolgáltató cég, jelen esetben az FKF Zrt. felé. Ez egyrészt zavaros, másrészt nagy késéseket okoz, ráadásul elválasztja az ügyfelet a szolgáltatótól, sokkal nehezebb számonkérni és behajtani. És ezeknél is nagyobb probléma, hogy a kukaholding néhány hete arról küldött értesítést, az eddigi megállapodástól eltérően a beszedett pénzt már nem is fogja teljes összegben továbbutalni az FKF-nek, hanem különböző dolgokat levon belőle, és a levonás akár a pénz egyharmadát is kiteheti"

A probléma Mártha szerint abból adódik, hogy a fővárosiaktól beszedett évi mintegy 31 milliárd forintnyi hulladékgazdálkodási árbevételt az NHKV nem akarja teljes mértékben odaadni az FKF-nek, hanem ebből nagy összeget von le a közterület-fenntartó által nem ismert célokra.

Az FKF szerint a kukaholding a törvényi szabályozásra hivatkozik, ami viszont véleményük szerint elég zavaros, mert ad bizonyos jogosítványokat a kukaholdingnak, de ezzel együtt az FKF csak azt szeretné, hogy az ne történjen meg, hogy az általuk elvégzett munka után járó összeg ne jusson el hozzájuk, hanem számukra ismeretlen célokra elfolyjon. Mártha Imre hangúlyozta, hogy a rendszer a Tarlós István vezette időszakban is levonás nélkül működött, szeretnék, ha továbbra is változatlan formában történne az átutalás.

Karácsony Gergely főpolgármester tárgyalni fog a kormánnyal, erről kedd este számolt be a közösségi oldalán. Az FKF Zrt. egy "szenvedő alany" ebben az ügyben, tenni semmit sem tud azon kívül, hogy eddig tárgyalt, és most jelzi a problémát, hiszen a kukaholding egy állami szervezet.

Az FKF Zrt. jelenleg jogilag nem tud kilépni a kukaholdingból, de "vizsgálat tárgyát képezi, lehet-e olyan jogszerű megoldás, ami a kilépéshez vezethet.

