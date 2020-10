Szerencsevadász, fantomizálódott cégtől is vásárolt lélegeztetőgépeket a külügy

Fantomizálódott az a szlovák cég, amelyiktől a magyar külügy lélegeztetőgépeket vásárolt. A társaság korábban egyáltalán nem foglalkozott ilyen eszközök beszerzésével, de ennek ellenére leszállították az eszközöket. Azok viszont egy percig sem lehettek a tulajdonukban, felesleges köztes szereplői voltak az ügyletnek, akik csak feljebb verhették az árakat. Az ilyen szerencsevadászok mindenhol megjelentek a világon, de a legtöbb állam messze elkerülte őket, a magyar külügy viszont vállalta az üzletet.

Ha ajánlkoztak volna, hogy van 1200 lélegeztetőgépük, felhúztam volna a szemöldököm

- így értékelte lapunknak egy szlovákiai szakember, aki kórházi és egészségügyi beszerzésben jártas, hogy a Profound Bratislava Sro. nevű cégtől vásárolt respirátorokat a magyar külügyminisztérium a 300 milliárdos, 16 ezer gépes fürkészés és portyázás alatt.

A társaság helyben szinte ismeretlen, gyógyszerértékesítési tevékenységéről sem saját jogán hallottak róla, hanem azon cégcsoporton keresztül, amelyikhez szegről-végről köze van. Tetézve ezt, főként külföldre, Csehországba, Németországba árusítják termékkínálatuk.

Honlapjukon még most sem szerepel, hogy generikumok (vagyis az eredeti gyógyszer szabadalmának lejárta után készülő termékek) értékesítésén túl mással is foglalkoznának, szolgáltatáskínálatuk szerint gyógyszerek regisztrálásával, piaci elemzések készítésével, marketingtevékenység átvállalásával, terjesztéssel és tanfolyamok szervezésével foglalkoznak, partnereik között pedig csak gyógyszergyárak vannak, nyomát nem lelni, hogy egészségügyi eszközök, berendezések beszerzését is intéznék.

Szlovákiában az állam egyetlen darabot sem vásárolt a pozsonyi cégtől: az ottani egészségügyi minisztérium mindössze 383 lélegeztetőgépet vett 11,1 millió euróért, ennek a túlnyomó többségét is (300 berendezést) egy szlovák gyártótól, a Chirana Medicaltól, a fennmaradó 83 készüléket három másik cégtől szerezte be. A Napi.hu értesülései szerint a cég neve elő sem került, mint lehetséges partner, de ezt hivatalos forrás nem kívánta megerősíteni még a helyi Parameter.sk-nak sem.

Ugyanaz a kör, de eltűntek a tulajdonosok

A Profound Bratislava bár csak 2015-ben jegyezték be, már korábban is létezett hasonlónéven egy cégcsoport, de akkor más szlovák városokban is jelen voltak, végül egy összeolvadás után marat meg ez a társaság. Tevékenysége a szlovák cégadatok szerint ekkor sem változott meg, még ha ebből profitjuk nem is lett: 2016-ban 4873, 2017-ben már 33 082 euró veszteséggel zártak, tavaly pedig 16 653 eurós volt a mínusz, kivételt egyedül 2018 jelentett: akkor 26 073 eurós pluszban zártak. Viszont valós tevékenységet folytattak, árbevételük folyamatosan emelkedett: tavaly már 14,9 millió eurós (5,4 milliárd forintos) forgalmuk volt.

Most a magyar állam beszerzésének hála ez a forgalom már biztosan legalább az ötszörösére ugrott: a KKM 78 millió euró, vagyis 27,6 milliárd forint értékben vett 300 darab VG70-es, valamint 814 darab SH 300-ast lélegeztetőgépet. A Profound szerződéséből - amit a 444 kért ki a külügytől - az világosan látszik, hogy ebből egy darab nem volt a szlovák társaság tulajdonában. Már az első papírban is abban állapodtak meg, hogy Kínából hozzák be ezeket, Tiencsinről egyenes Budapestre érkeznek majd, és az összeg 85 százalékát előlegben elkérték az államtól, hogy elutalhassák a kínaiaknak.

Az április 22-én kötött szerződés érdekessége, hogy magyar részről a volt pozsonyi nagykövet, Balogh Csaba parlamenti államtitkár volt az egyik aláíró, míg a szlovák fél oldaláról Beatrica Licaková szerepel ügyvezetőként, ahogy a június 17-én módosított szerződésben is. Nem sokkal később viszont a Profound Bratislavában megjelent egy új tulajdonos és vele együtt egy új ügyvezető is július 30-i hatállyal. Előbbi egy Wyoming államban bejelentett társaság lett, az EVK LLC., aminek valódi tulajdonosa nem ismert, csak a bejelentő, a Genius Cross LLC nevű helyi cég, aminek a profilja épp az, hogy segít vállalatokat alapítani külföldieknek. A regisztrációkor megadott emailcím alapján kiderül, hogy a szálak Prágáig vezetnek, de a végső tulajdonos személye nem derül ki.

A társaság ügyvezetője viszont egy Viera Balogová nevű nő lett július végére, akinek szakmai útja egy másik szlovák-cseh gyógyszerkereskedelmi cégtől vezetett idáig, az Evopharm sro-tól, ahol elméletileg a pénzügyekért felelt. A társaságnál sok újdonságot nem kellett megszoknia: ugyanígy főként generikumot, a Sanomed helyi cég partnereként működő vállalkozástól jött, amelynek még a honlapja is épp ugyanolyan felépítésű, mint a Profoundé. Viszont ez már felszámolás alá került. Viszont ennek tulajdonosa - az eljárás megkezdéséig - egy olyan személy volt, aki a Sanomedben is érdekelt volt, valamint az annak perifériáján kinőtt gyógyszerellátokban is szerepet vállalt. A Dennik N egy korábbi cikkében szerepel is, mint olyan cég, amely kizárólag marketing tevékenységet folytat gyógyszer-készítményeknek, és ezzel jelentős forgalmat generált. Hiába a kiterjedt és bonyolult vállalatbirodalom, egyetlen másik cégnél sem láttuk nyomát, hogy egészségügyi berendezések forgalmazásával is foglalkoznának.

Sok lett a kalandor

A lélegeztetőgép-beszerzések magas beszerzési ára kapcsán a kormány rendre közli, hogy a tavaszi első hullám alatt az egészségügyi eszközök ára elszakadt a piactól, volt, hogy 300 százalékos emelkedést tapasztaltak. Az állítás két szempontból is megállja a helyét: mivel verseny alakult ki az egyes országok között, hogy maszkokat, kesztyűket, respirátorokat szerezzenek minél előbb, a gyártók és viszonteladók szinte licitáltatták a különböző államokat. A másik pedig az, hogy rengeteg cég jelent meg a piacon, akik korábban ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, most mégis ilyen cikkeket értékesítettek. Felismerve, hogy nagy a kereslet, a szokásos árak dupláját is elkérték, azt ígérve, hogy legalább gyorsan szállítják le a megrendeléseket.

Világszerte komoly piaci torzulást idéztek elő az ilyen értékesítők. Az Egyesült Államokban megjelent egy brooklyni 20 négyzetméteres lakásba bejelentett cég, az SZN LLC, amelyről kiderült, hogy egy ázsiai cég köztes szereplője volt, akit csak azért iktattak be, hogy felverhessék az árakat. Ugyanígy tucatjával jelentek meg olyan nevadai hotelszobába, texasi postafiókba vagy más lehetetlen helyre bejelentett kamu vállalkozások, amik csak nyerészkedni akartak a különböző eszközök eladásán, vagy simán hazudtak a készleteikről, előre kérték a pénzt, hogy aztán ne szállítsanak, vagy selejtet küldjenek a megrendelőnek. Sokszor az olyan nagy gyártók, mint a 3M maguk kezdtek ezek hajtóvadászatába és sorozatos perelésébe az ilyenek miatt, mert torzították a piacukat, ellopták az árujukat - derül ki a USA Today összesítéséből.

A jóval közelebbi Bosznia-Hercegovinában egy bogyós gyümölcsök termesztésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó társaság, az F.H. Srebrena Malina (magyarra fordítva ezüst málna) nézte ki magának a lélegeztetőgép-üzletet. Teljesen rutintalan szereplőként szereztek Kínából felszereléseket, eszközöket, amiket aztán értékesítettek az államnak. Ahogy kiderült a szerződés, azonnal tucatnyi hatósági vizsgálat indult ellenük, amelyek jelenleg is tartanak. A RFERL helyi riportja szerint a cégvezetője nagyjából azzal védekezett, hogy "jó üzleti lehetőséget látott ebben", valamint "büszke arra, amit elértek ilyen rövid idő alatt". Állítása szerint 10 nap alatt valóban leszállítottak 100 lélegeztetőgépet, de ettől még a közvélemény szerint 1,8 milliárd forintos üzlet tiszta korrupció lehetett.

Máshol egyértelműbbnek tűnik a helyzet: mint azt részletesen megírta a Napi.hu, Szlovéniában a Geneplanet labordiagnosztikai, a tudományosság határán mozgó tevékenységet folytató cég beszerzése okozott kisebb kormányválságot. A társaságról kiderült, hogy köztes szereplőként, viszonteladóként jelentősen túlárazva kínált berendezéseket az államnak, kormánypárti politikusok pedig mindenkire nyomást gyakoroltak, hogy tőlük szerezzék meg az életmentő eszközöket. Végül az üzletből nem lett semmi, megbukott két miniszter, a rendőr-főkapitány, az ügyben jelenleg is nyomoznak, de a megvásárolt berendezések nem maradtak kihasználatlanul: a botrányt kiváltó szlovéniai árnál is drágábban vette meg a gépeket a magyar kormány.

A ProFound Bratislava cég esetében nem látni, hogy a szlovén forgatókönyvhöz hasonló korrupciógyanús trükk az ő szerepvállalásuk, vagy egyszerűen a gyógyszerkereskedelemmel foglalkozó társaság észrevette a hihetetlen keresletet és ráugrott a lehetőségre. Az, hogy a megvett gépeket Kínából egyenesen Magyarországra hozták bármelyik verziót alátámaszthatja. Bár a magyar külügy szerzett az általuk kínáltnál drágábban és olcsóbban is gépeket, az felróható nekik, hogy ezektől a köztes szereplőktől a világon mindenhol próbáltak eltávolodni az államok vezetői, és inkább - maradva a szlovák példánál - megpróbáltak helyi vagy külföldi gyártóktól közvetlenül vásárolni.

Az is fontos, aki hozta

A külügy által megkötött beszerzési szerződések egyik visszatérő szereplője a Ghibili Kft., valamint az azt tulajdonló CECZ Közép-Európai Kft. is. Ugyanis több esetben - így a szlovákiai és szlovéniai cégektől vett eszközöknél - is kikötötték, hogy a Ghibili ferihegyi raktárába kell leszállítani. A legérdekesebb ebben az, hogy az első jelentősebb, 200 darabos lélegeztetőgép-beszerzést Kínából a CECZ intézte, akkor még a SOTE-nek, ahogy azt a G7 akkor megírta. Végül a nyárig 5,8 milliárd forintnyi megrendelést teljesített a társaság.

Az anyacéghez tartozik az Asia Centert működtető vállalkozás, a mögötte lévő kínai tulajdonosok pedig nem is titkolják, hogy a pekingi kormányhoz is jól bekötöttek, részesei az Új Selyemút projektnek, ami a kínai kereskedelmi nyomulás fontos eleme. A CECZ társtulajdonosa az Első Magyar-Kínai Kereskedőház Kft-nek, ami érdemi tevékenységet lényegében soha nem végzett megalapítása óta, de neve beszédes, hogy pontosan mire is jött létre.

A Direkt36 a 444-en megjelent cikkében, hogy a CECZ stratégiai vezérigazgató-helyettese id. Kovácsics Iván, aki korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és pénzügyőri elnökhelyettese volt. Fia pedig ifj. Kovácsics Iván, aki tanácsadóként dolgozott ekkor az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM).

A szlovák beszerzés legfőbb tanulsága is az, hogy vagy átverték a magyar kormányt, vagy kereste is az ilyen furcsa szereplőket, végül egy teljesen átláthatatlan vásárlási folyamatba folyt bele, aminek a vége ráfizetés lett. A transzparencia hiánya miatt pedig a lélegeztetőgép-vásárlás gyanús ügyletnek tűnhet.

Megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy pontosan miért választották a szlovák Profound Bratislava Sro.-t is, igénybe vették szakértő, vagy tanácsadó segítségét a lélegeztetőgép-beszerzésben érintett cégek kiválasztásakor, de többszöri megkeresésünkre sem kívántak reagálni.