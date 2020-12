Szereti a gránátalmát? Akkor erről tudnia kell!

A gránátalmafa (vagy bokor) fényes, zöld leveleivel és különleges alakú, korallpiros virágaival minden kert ékessége, sokmagvú gyümölcse pedig ízletes és egészséges.

Nevét (Punica granatum) a termésében található nagyszámú magról kapta (latinul granum=mag illetve granatus=magvas), és lett a termékenység szimbóluma számos kultúrában. A gránátalma sötétpiros leve után nevezték el a mélyvörös színű ásványt gránátnak, illetve a gyümölcs alakja után a gömbölyű, majd sok apró darabra szétrobbanó fegyvert (kézi) gránátnak.

Nem véletlenül tartották az ókori mediterrán népek nagy becsben a gránátalmát (egyes kutatók szerint a bibliai Édenkert bűnbeesést okozó almafája is inkább gránátalma lehetett), mivel rendkívül egészséges, sokféle módon felhasználható.

Magas a C- és K-vitamin-tartalma (100 grammja a napi C- és K-vitamin-szükséglet kb. ötödét fedezi), így segíti az immunrendszer működését, erősíti a csontokat. Gazdag jótékony hatású polifenolokban, mint pl. tanninok, antociánok, amelyek erős antioxidánsok, fokozzák a szervezet ellenállóságát, semlegesítik a káros szabad gyököket, csökkentik a rák és a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Az ókori görögök a héját gyógyszerként is alkalmazták, pl. fülgyulladásra vagy fekélyek kezelésére.