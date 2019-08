Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szereti a jegesteát? Akkor erről biztosan tudnia kell!

Magyarországon is egyre nagyobb teret nyert a jegestea, ma már fejenként több mint tíz liter fogy évente. Mennyi cukrot tartalmaznak a jegesteák? Mennyivel többet, mint a kólák? Mindez miért jó és miért nem?

Nehéz igazságot tenni két nézőpont között a jegesteák frontján. Ennek a cikknek nem is ez a célja, inkább csak rendet tesz a tények alapján.

Az egészséges életmódot folytatók és a táplálkozásukra odafigyelők egyértelműen az üdítőitalok közé sorolják a jegesteákat. Míg a többiek, esetlegesen kevésbé egészségtudatos vásárlók azt emelik ki, hogy a szénsavas üdítőkkel szemben a jegestea fogyasztása jóval előnyösebb.

Mennyi cukor?

Először lássuk azokat, akik inkább kerülnék a fogyasztását. Tény, hogy a boltban kapható jegesteák szénhidráttartalma magas: decinként 4,4-8,4 gramm, ennek döntő részek pedig cukor. Ezt egyben azt is jelenti, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlott napi cukorbevitelt már akár egy pohár (három deciliter) jegestea is fedezheti.

A szénhidráttartalom szerint felállított listában a legkevesebb a Fuze tea (4,4 gramm/deciliter) termékei mutatták, utánuk következnek sorban: Lipton, Rauch, Xixo, Jana, Twinings (8,4g/dl).

Mindemellett az is elmondható, hogy a jegesteák műanyag palackos csomagolása igencsak környezetszennyező - ez persze igaz a többi műanyag flakonos üdítőre is.

Akik a táplálkozásukra odafigyelve élik a mindennapjaikat, általában a környezetükkel szemben is tudatosabban viseltetnek, így újratölthető kulacsot használnak és általában a cukrot részben vagy teljes egészében kiiktatták az életükből. Ők a bolti jegesteákat elkerülik - ha mégis jegesteára gondolnak, az házi készítésű és természetes édesítőt tartalmaz, vagy még azt sem. Az egészségre gyakorolt hatások között hátrányként fel szokták sorolni, hogy a túlzott jegestea-fogyasztás - az oxalátok miatt - vesekő kialakuláshoz vezethet.

Mi szól mellette?

Természetesen vannak előnyei os a jegestea-fogyasztásának. Ez alapvetően szezonális termék, azaz fogyasztása leginkább nyáron ugrik meg. Az utóbbi években érezhetően felfutóban van a fogyasztás: a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség adatai szerint tavaly fejenként több mint tíz litert ittak a magyarok belőle, szemben az öt évvel ezelőtti nyolc liter körüli fogyasztással.

Bár kedvelői tisztában vannak vele, hogy a bolti teáknak nagy a cukortartalma, kiemelik, hogy átlagosan feleannyi cukor van egy deci jegesteában, mint a szénsavas üdítők jelentős részében. A két népszerű kólamárka "sima", azaz cukros termékeiben 11 gramm szénhidrát van egyetlen deciben, azaz jóval több, mint a jegesteákban.

Így tehát ebből a szempontból mindenképpen jobb választásnak tartják, mint a szénsavas üdítőket. A nyári felfutás persze annak köszönhető, hogy a hőségben fokozott folyadékbevitelre van szüksége a szervezetnek és jobb szénsavmentes üdítőt inni, mint szénsavasat. Az is tény, hogy a jeges teák közül már sok kapható cukormentes változatban is, azaz zéró szénhidráttartalommal. Ugyanígy akadnak cukormentes szénsavas üdítők is. .

A jegestea megőrzi a tea eredeti jó tulajdonságai közül azt, hogy antioxidáns tartalma miatt még jótékony hatással is lehet a szervezetünkre, de a jegesteában az előnyös összetevők aránya lényegesen kisebb lehet, mint a normál teákban.

Megoldás

Az átlagos fogyasztónak valószínűleg itt is az aranyközépút a járható, miszerint egyre tudatosabban dönt az üdítőital, akár a jegestea fogyasztásáról.

Egyes esetekben kifejezetten érthető választás lehet a bolti jegestea vásárlása, ha azonban mindemellett az olcsóbb házi hűtött tea is szerepet kap, sőt egy újratölthető kulacs is, amelyet mindenki magával vihet, akkor az érintettek egészségért és a környezetért tett egy lépést.