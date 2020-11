Szereti a narancsot és a citromot? Akkor erről jobb, ha tud!

A téli időszakban is fontos a vitaminpótlás, aminek egy részét a citrusfélék fogyasztásával fedezhetjük. Nem árt azonban az óvatosság, hiszen a gyümölcsök felületét különböző anyagokkal kezelik, amelyek kockázatot is rejthetnek - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A citrusfélék hosszú utat tesznek meg, míg elérnek az asztalunkig. A megnövekedett időtartalmú szállítás és raktározás során ezeket a gyümölcsöket leginkább a penészedés és a kiszáradás fenyegeti, ezért a terményeket a szállítás előtt penész elleni szerrel felületkezelik, illetve bevonják kiszáradást megelőző viaszréteggel, ami lehet mesterséges vagy természetes viasz - olvasható az Ételt csak okosan oldalon.

Különleges fogyasztói igények kielégítésére létezik csak viaszt használó technológia is, ilyenkor a penész elleni szer kimarad a kezelésből, illetve az ökológiai termesztésből származó gyümölcsök esetében sem használnak gombaölő szereket a héj kezelésére.

Arról, hogy a gyümölcsöt csak viaszréteggel vonták be, vagy penész elleni szerrel is kezelték, a termék címkéjén, illetve az üzletben, a hozzá kapcsolódó feliratról tájékozódhat a fogyasztó. Ezt az információt az ömlesztett, nem előre csomagolt áruk esetében is köteles feltüntetni a kereskedő.

Mire kell ügyelni fogyasztás előtt?

A felületkezelésre használt szereket a héjról mosással nem lehet eltávolítani, tehát a szokásos módon kezelt gyümölcsöt ennek figyelembevételével kell felhasználni. Ha kifejezetten a héjat szeretnénk fogyasztani (például kandírozni vagy csokoládéba mártani), akkor érdemesebb a csak viasszal kezelt, vagy ökológiai termesztésből származó gyümölcsöt választani. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, akkor a gyümölcsöt legjobb kezeltnek tekinteni és ez alapján felhasználni. Az üzletekben található aszalt, vagy kandírozott citrushéj-készítmények ellenben csak felületkezelés nélküli gyümölcsből készülhetnek.