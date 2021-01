Szereti a naspolyát? Akkor arről jobb, ha tud!

A naspolya nem tartozik a legismertebb gyümölcsök közé Magyarországon, pedig finom lekvár vagy zselé főzhető belőle, egy családot pedig egyetlen bokor is képes ellátni.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt tanácsolja, hogy aki naspolyát akar a kertjében ültetni az oltványt vásároljon. Lehet ültetni magról kelt vagy sarjból fejlődött csemetét is, ezek azonban jóval kisebb gyümölcsöket hoznak, fájuk pedig többnyire tövises, akár csak a vad-körte és a galagonya.

A naspolya virágai öntermékenyek, nincs szükségük más fajta vagy más egyed virágporára ahhoz, hogy a virágból gyümölcs fejlődhessék. Ez nagy előny, mert ily módon a naspolya társ nélkül is ültethető. Egy átlagos család számára elegendő is egy bokor termése annál is inkább, mert egy kifejlett, egészséges naspolyabokor 40-50 kilogramm gyümölcsöt képes teremni.

A naspolya különleges alakú gyümölcse utóérő, vagyis a fáról leszedve még nem fogyasztható. Október végén-november elején ajánlatos leszüretelni. A kemény, élvezhetetlen gyümölcsöket egy rétegben rakjuk ki a padláson vagy a kamrában. Nedves, párás helyen a penészesedését úgy előzhetjük meg, hogy a helyiségben a hordók kénezéséhez használatos kénlapot égetünk el. Az se baj, ha fagy éri őket. December végére - ha szerencsénk van, akkor karácsonyra - a gyümölcsök fokozatosan megpuhulnak, színük sötétebbre vált. Ízük édes, kellemes, jellegzetes - olvasható az "Ételt csak okosan" oldalon.

Lekvárt, sőt zselét is lehet belőle főzni, mert sok pektint tartalmaz.

Mire figyeljünk?