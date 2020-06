Szereti a sárgadinnyét? Akkor erről jobb, ha tud!

Már kapható a magyar sárgadinnye az áruházakban és piacokon, néhány hét múlva pedig nagyobb mennyiségben, a szabadföldi is elérhető lesz - adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Hazánkban sárgadinnyét - a vetőmag-eladási és a termésbecslési adatok alapján - mintegy 525 hektáron termesztenek idén, a termőterület közel 5 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. A szakemberek 2020-ra 16-18 ezer tonna körüli termésmennyiséggel számolnak, de ezt az időjárás még jelentősen befolyásolhatja. A hazai sárgadinnye szezon várhatóan szeptember végéig eltart majd.

A sárgadinnye termőterületek nagyjából harmada Bács-Kiskun megyében, további harmadrésze Békés és Csongrád-Csanád megyében található. Jelentős területeink vannak még Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a többi területen szórványosan, jellemzően dominánsan görögdinnye-termelés mellett foglalkoznak sárgadinnyével.

Magyarországon jellemzően két sárgadinnyefajta termesztésére specializálódtak a termelők. Az egyik a kantalup fajtakör, melyek erőteljes fejlődésűek, nagy fokú ellenállósággal, sok esetben pultontarthatósággal, jó szállíthatósággal, megújuló képességgel és termőképességgel rendelkeznek. A kantalup dinnyék enyhén gerezdelt héjúak, általában jellegzetes narancssárga hússzínűek, és az összes hazai termelés mintegy 80 százalékát adják.

A másik jellegzetes fajta idehaza a gália-típusú dinnyék csoportja, mely gömbölyű termésű, hálómintázatú, recézett termésfelületű, egyben a legrövidebb tenyészidejű fajtacsoport. A fogyasztók körében a zöld hússzín és az intenzív édes íz okán a legtöbben cukordinnyeként ismerik, ez adja a hazai termelésünk fennmaradó 20 százalékát. A magyar sárgadinnye-termelés közel 95 %-a belföldi piacra kerül, a sárgadinnye exportja a termék sajátosságai okán egyelőre csak nagyon kis mennyiségben indult meg.

Az áruházláncok logisztikája és a fogyasztói igények változása miatt a vásárlók egyre inkább a kisebb méretű, 1,5-2 kg-os gyümölcsöket részesítik előnyben, ehhez igazodott már a termelés is. A sárgadinnye fogyasztását a magas víztartalma mellett kiemelkedő rost-, és vitamintartalma is ajánlottá teszi. Beltartalmi értékeinek köszönhetően emésztést segítő, gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, így a sárgadinnye-fogyasztással az immunrendszerünket is támogatjuk.

Becslések szerint a görögdinnye július 10-e körül kerül a piacokra.