Szereti a sárgarépát? Ez érdekelni fogja

Az idén jó petrezselyem- és sárgarépatermés ígérkezik. A bőséges hozamok alacsonyabb árakat eredményeznek - írja a Magyar Nemzet.

Míg tavaly veszteségekkel kellett megküzdeniük, az idei időjárás már kedvezett a gyökérzöldségek termesztésével foglalkozó gazdálkodóknak. Igaz, nehézkesen indult a szezon a tavaszi aszály miatt, a vetés nem a tervek szerint haladt, az év többi része azonban kárpótolta a termesztőket - olvasható a portálon.

Nemcsak itthon, hanem Európa más országaiban is kevésbé volt szélsőséges az időjárás, az eső épp akkor esett, amikor kellett, így mennyiségben és minőségben is jó termés ígérkezik - mondta Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Bár a több, eltérő fajta termesztésének köszönhetően a friss petrezselyem és sárgarépa folyamatosan kapható volt a hazai piacon - az úgynevezett tárolási zöldségekkel télen is találkozhatnak a vásárlók a boltokban -, a gyökérzöldséget csak szeptember végén, október elején kezdik betakarítani a gazdálkodók.

A sárgarépa ára a nagybani piacon 150 forint körül volt szeptember közepén, míg egy évvel korábban kilójáért még 290 forintot fizettek a termelőknek. A petrezselyem ára is nagyot esett, az Agrárkutató Intézet piaci árinformációs rendszere szerint az előző évhez képest 37 százalékkal olcsóbb a termény. A petrezselyemért a gazdálkodók 600 forintot kértek szeptember közepén a nagybanin, tavaly ilyenkor az ár megközelítette az ezer forintot.

