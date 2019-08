Szereti az almát? Akkor ez a hír érdekelni fogja!

Az egyre keresettebb százszázalékos gyümölcslevek közül a legnépszerűbb magyar gyümölcsből, az almából készült termékek kerültek az élelmiszer-kutatók kezébe. Kiderült, hogy a présleveké a pálya és Romániánál jobb eredményt értek el a magyar termékek.

Napi egy alma, az orvost távol tartja - e népi bölcsesség nemcsak Magyarországon, hanem a világ több helyén is előfordul. Hiszen azzal, hogy az alma fogyasztása egészséges sokan tisztában vannak. Sőt nem érdemes megpucolni, hisz a héjában is van vitamin.

Mit tud az alma?

Az alma nem véletlenül a legnépszerűbb gyümölcs Magyarországon. Az elmúlt években fejenként évi 10-11 kilót fogyott belőle, miközben egy-egy ember átlagosan 46 kilót gyümölcsöt evett évente. Tehát az elfogyasztott gyümölcsök közel negyede alma, ezzel messze a legkedveltebb. Ez azért sem meglepő, mert bár alma és alma között is van különbség, általánosságban igaz, hogy az energiatartalma alacsony, tíz dekában mindössze 31-52 kilokalória van. Szénhidráttartalma pedig szintén 10 dekánként 7-14 gramm, a rosttartalma pedig nagyjából 2 gramm. Nem beszélve arról, hogy sok jótékony hatása van.

Például a C-vitamin tartalma mellett A- és B-vitamint, folsavat, kálciumot, magnéziumot és káliumot is tartalmaz. Emellett sok polifenolt is, amelyek antioxidánsként működnek így gyulladáscsökkentő hatásúak illetve a keringési rendszernek is a hasznára válnak. Rostanyaga a pektin is kedvezően hat a szervezetre, azon belül is az emésztésre.

Adódik a kérdés, hogy amikor 100 százalékos almaleveknél biztosra mehetnek-e a vásárlók: tehát az alma jótékony hatásai ebben a formában is bejutnak-e a szervezetbe? Ez azért is lényeges, mert az elmúlt években kifejezetten keresik az egészséges termékeket, a gyümölcslevek közül is tudatosabban választanak, általában a száz százalékban gyümölcstartalmút - a közvetlen présleveket. illetve a "vegyszermentesen" előállított, ökológiai gazdaságból származó italokat.

És mit tudnak a százszázalékos almelevek?

Éppen ezért a 100 százalékos almalevek vizsgálatát végezték el szakemberek. (Biró Barbara és Benedek Csilla, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének munkatársai, valamint Gere Attila, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszékének szakértője.) Az eredményeket pedig az Élelmiszervizsgálati Közlemények (fizetős tartalom) tudományos szaklap legújabb számában tették közzé.

A vizsgálatok során, 12 hazai forgalomban kapható almalevet vizsgáltak meg, melyek a leírás szerint: öt koncentrátumból előállított, hét pedig natúr préslé volt. A préslé termékek közül három ökológiai gazdaságból származott. A préslevek (préselt almalevek) táplálkozás-élettani szempontból jobb értékeket értek el, mint a többiek, mert a rosttartalmuk magasabb, ennélfogva a szárazanyagtartalmuk is. Így ezek a levekben több az antioxidáns, plusz a polifenolos vegyületek szempontjából is kedvezőbbek. Egyszerűbben: egészségesebbek is.

A laboratóriumban többek között a patulinszennyezettséget nézték. Azért, mert a patulin egy mikotoxin, amely káros az egészségre, módosíthatja ugyanis az enzimek működését. Az almáknál pedig a minőséget az élelmiszer-biztonsági szakemberek részben a patulinszennyezettség alapján mérik. A vizsgálat során az almalevek szárazanyag- és hamutartalmát is nézték, valamint az antioxidáns-kapacitást és a polifenolos vegyület-tartalmat vizsgálták. A termékek átmentek a patulinvizsgán, azaz a szennyezettséget megfigyelve a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az uniós tagállamokból származó termékek általában megfelelnek. "Ellenpéldaként Románia említhető, ahol 50 almaalapú termék 6 százalékában magasabb volt a szóban forgó mikotoxin mennyisége" - derül ki a szakértők összefoglalójából.

Amikor az antioxidánsok szempontjából hasonlították össze az almaleveket kiderült, hogy ezeket az értékeket nagyban befolyásolja az alapanyagként felhasznált alma fajtája. Sőt általánosságban is elmondható - ugyanis a hamutartalom vizsgálatoknál is erre az eredményre jutottak-, hogy a technológia megválasztása kevésbé változtatja meg a vizsgált termékek almalevek minőségét. Sokkal többet nyom a latban, milyen almából készül az üdítő.

Végeredményben az almalé-vizsgálat során arra jutottak, hogy a százszázalékos gyümölcstartalmú almalevek minősége rendben van, fogyasztásuk előnyös, mert kedvező hatással lehetnek az egészségre. Tehát a 100 százalékos almalére is igaz, a cikk elején idézett mondás.

A cikkben az Élelmiszervizsgálati Közleményeket kiadó, független élelmiszer-laboratóriumot működtető Wessling Hungary munkatársai nyújtottak szakmai segítséget.