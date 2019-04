Szeretne olcsón céget venni az államtól? - itt a nagy lehetőség

Húsz kisebbségi érdekeltségétől szabadulna meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Eladási listára került például a Motim Zrt., a Tigáz Zrt., és a Magyar Termék Nonprofit Kft. is.

Portfóliótisztí­tási célból újabb 20 cégben lévő hányadait árverezi el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV). A paletta ismét széles, számtalan ágazat képviselteti magát a részesedések között - írta a Világgazdaság. Először tavaly júliusban nyílt lehetőség társasági részesedés megvásárlására. Akkor 76 részesedést hirdettek meg független szakértő piaci értékbecslése alapján meghatározott kikiáltási áron.

A részesedések csaknem felére érkezett érvényes ajánlat, a versenyt pedig mutatja, hogy ezek több mint 30 százalékánál a kikiáltási, azaz a minimum ár felett történt a vásárlás. A vevők főként a mezőgazdasági társaságok iránt érdeklődtek, de gazdára találtak egyebek mellett kereskedelmi és szolgáltató ágazatban működő társaságok tulajdonrészei is. A program most olyan társaságok állami tulajdonú részesedésének értékesítésével folytatódik, amelyek jellemzően nem látnak el közfeladatot, így állami tulajdonban tartásuk sem vagyonpolitikai, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt.

A cikk szerint a most meghirdetett érdekeltségekből az egyik legérdekesebb az, amelyet az állam a Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt.-ben, ismertebb nevén a Motim Zrt.-ben tulajdonol. Az állam most 198 ezer forint kikiáltási áron kínálja a társaságban szerzett 751 törzsrészvényét. Az eladási listára került a Tigáz Zrt. 185 törzsrészvénye is, ez is olyan tétel, amelyre a Világgazdaság szerint érkezik ajánlat. Az MNV kiszállna a Magyar Termék Nonprofit Kft.-ből is.

Az MNV tavaly július végén jelentette be, hogy az általa működtetett elektronikus aukciós rendszeren keresztül már nemcsak ingatlanok és ingóságok, hanem társasági részesedések értékesítésére is lehetőség nyílik, a fejlesztéssel így teljessé vált az állami vagyonelemek online értékesítésének köre.