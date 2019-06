Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szigorít a kormány - nagyon iskolába terelnék a 6 éveseket

Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy Hoffmann Rózsa volt oktatási államtitkár által korábban szorgalmazott, a gyerekek érdekeit semmibe vevő szabályozást - hívta fel a figyelmet a hvg.hu. Szigorítanának az óvodáztatáson és az iskoláztatáson.

A jelenlegi szabályozások szerint egy gyerek akkor mehet iskolába, ha betöltötte a 6. életévét, ám, ha nem kellően iskolaérett, akkor a következő tanévben. Az iskolaérettséget az óvodapedagógusok állapítják meg. Minden gyerek más ritmusban "érik meg", van, aki nem alkalmas még az iskolára hat évesen, ezért az az érdeke, ha még egy évet óvodában tölt, de van, aki már unatkozna az óvodában, így neki iskolában a helye - ismerteti a hvg.hu.

Problémás esetekben egy szakértői bizottság is dönthet arról, hogy még plusz egy évet óvodában töltsön a gyerek.

Most egy újabb köznevelést érintő kormányzati törvényjavaslatban visszatér Hoffmann Rózsa évekkel ezelőtti ötlete is. E szerint ha egy gyerek betöltötte a 6. életévet, kötelező iskolába mennie. Akkor is, ha ő egy nappal a megadott határidő előtt, mondjuk augusztus 30-dikán született.



Mehet 6. életév alatt is!

Ha egy szülő vagy óvodapedagógus nem gondolja, hogy a 6. életévét betöltött gyerek már iskolaérett, akkor a szakértői bizottsághoz kell fordulnia. Eddig a bizottságok csak a "problémás esetekkel" foglalkoztak, most pedig minden kérelmet nekik kell elbírálniuk. A tervezet szerint ráadásul még az igazán problémás gyerekek sem maradhatnak további egy évet az óvodában.

Ugyanakkor a másik irányba is nyitna a módosítás: ha a szülő kéri, és a szakértői bizottság egyetért, akkor hatéves kor előtt is elviheti iskolába a gyereket.

Bíróság dönt az óvodás gyerekről

A tervezet szigorítaná a kötelező óvodáztatást is. Többek között azt írja le, hogy közigazgatási perben (!) dőlhet el, hogy valaki otthon maradhat-e még egy évet - írta a hvg.hu.

A lap szerint a módosítások szakmailag nem igazán indokolhatók, viszont elképzelhető, hogy az óvodai kapacitások szűkössége miatt küldenék el mielőbb a gyereket az iskolába. (Ezzel a csökkenő gyerekszám miatt szükségessé váló iskolabezárásokat is kitolnák - a szerk.)