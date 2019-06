Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szigorodik a trafiktörvény, nehezebb lesz a dohányosok élete

A jövőben kevesebb dohánybolt lehet, az e-cigit és a patronokat is csak dohányboltok árulhatják majd. A koncesszió nélkül árusítók is fizetnek majd az ND Zrt.-nek.

Tovább szigorítaná a trafiktörvényt a korábban a dohányzás végleges betiltását is felvető Lázár János fideszes képviselő az általa benyújtott törvényjavaslat alapján. Ha elfogadják a módosításokat, a jövőben már csak 4 ezer lakosonként lehet majd kiosztani a koncessziókat a jelenlegi 3 ezer helyett. A régi trafikok megmaradnak, de ha bezárnak egyet, újat már csak az új feltételek alapján lehet nyitni.

E-cigi csak dohányboltból

A jövőben az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeit is, valamint az e-cigaretták minden formáját csak dohányboltban lehet értékesíteni, és a fiatalkorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket e termékkörre is kiterjeszti a javaslat. A nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadék is jövedéki termékké válna, a töltőfolyadékok jövedéki adómértéke pedig - a jelenleg tapasztalható illegális kereskedelem felszámolásának érdekében - a jelenlegi 55 forint helyett milliliterenként egységesen 20 forint lenne.

Az elektronikus cigarettához tartozó utántöltőket, az ilyen cigik alkatrészeit is csupán dohányboltokban lehet majd árulni, sőt a nikotinmentes, dohányzást imitáló termékeket is csak a trafikok árulhatják majd. A füst nélküli dohánytermékek árusítása - ezek olyan dohánytermékek, amelynek a felhasználása nem jár égési folyamattal, beleértve a rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló dohányterméket és a szájon át fogyasztott dohányterméket - szintén a trafikok kiváltsága lesz.

Szigorúbb bírságok

A jövőben az illegális dohánykereskedelem bármely formáját az eddigieknél szigorúbban büntethetik majd. Eddig csak lehetőség volt a legalább 5 millió forintos bírság kiszabása, ezt követően ez minden esetben kötelező lesz, ettől csak különös méltánylást érdemlő esetben lehet eltérni. A bírság felső limitje 500 millió forint lesz.

Nem lesz engedmény a fiatalkorúakat kiszolgáló dohánykereskedők számára sem. A hatósági gyakorlattal összhangban a törvény immár nemcsak lehetőségként szabályozza, de kötelezővé is teszi a bírság kiszabását akkor, ha egy 18 év alattit dohánytermékkel szolgálnak ki. Akkor viszont nem büntetik meg a dohányboltost, ha valami miatt - például azért, mert egy másik vevőt szolgált ki éppen - reálisan nem vehette észre, hogy belépett a boltba valaki, aki még nem felnőtt. Ha egy kereskedő egy éven belül háromszor is megsérti a fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó törvényt, ugrik az engedélye.

Papírzsebkendő is lesz a polcokon

A dohányboltokból vegyesboltot nem csinálna Lázár, de a papírzsebkendőt újdonságként felvenné az árusítható termékek körébe.

A trafikok a dohánytermékek mellett elég sok mindent árulhatnak még: szeszes italt, energiaitalt, kávét, teát - csomagoltat és főzöttet is -, üdítőitalt, jégkrémet, újságokat, rágógumit, cukorkát, tömegközlekedési vonaljegyet, sőt még mobiltelefon-kártyát is tölthetnek fel.

Közvetlenül kap pénzt az ND Zrt.

A javaslat szerint ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2021-től több pénzt kap a koncessziók kezelésére. A koncessziós díjból származó bevétel legalább 60 százalékát 2021-től a részvénytársaság működésének fedezésére kell fordítani. Az egyéb feladatokhoz szükséges forrásokat az éves központi költségvetésből fedezik.

Ahol nem volt megfelelő pályázó a koncesszióra, ott az ND Zrt. engedélyezhette külön valakinek, hogy áruljon dohánytermékeket. Ezek a kereskedők nem fizettek eddig koncessziós díjat. Az állam 2021-től tőlük beszedheti adók módjára a dohánytermékekből származó bevétel 1 százalékát, de maximum a koncessziós díjnak megfelelő összeget.