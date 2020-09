Szigorúbb szabályok Magyarországon - hogyan kell bánni a maszkokkal?

A korábbinál gyorsabban terjedő járvány miatt a maszkviselésre vonatkozó szabályokat is szigorították, ezért nem árt újra átnézni a legfontosabbakat.

A budapesti és a miskolci tömegközlekedési járatokon már büntetést kaphatnak azok, akik nem viselnek maszkot, továbbá Orbán Viktor miniszterelnök szombaton közölte, fenn kell tartani Magyarország működőképességét, ehhez pedig be kell tartani a szabályokat. Tartani kell a távolságot, betegen nem szabad közösségbe menni és viselni kell a maszkot. A kormány szombaton úgy döntött, hogy aki a boltban nem hord maszkot, az büntetést fizet a bolttal együtt. Az üzletet a harmadik esetben be is zárják.

Tehát szigorúbb szabályok vonatkoznak a maszkviselésre, ezért érdemes újra felsorolni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mit tanácsol.

Hogyan kell bánni az orvosi maszkkal?

• A maszk felvétele előtt mossunk, fertőtlenítsünk kezet!

• Úgy vegyük fel a maszkot, hogy takarja az orrot, a szájat és az állat, valamint a lehető legszorosabban illeszkedjen az arcunkhoz. A fém merevítőszálat simítsuk az orrunkra!

• Ne érjünk a maszk külső felszínéhez a használat során.

• Az orvosi maszkot cserélni kell, ha átnedvesedik vagy szennyeződik.

• Az orvosi maszkok egyszer használatosak, amelyeket a levétel után zárt tárolóba ki kell dobni.

• Levétel előtt és után is mossuk meg vagy fertőtlenítsük alaposan a kezünket.

• Hátulról előre vegyük le a maszkot, ne érjünk hozzá a külső felszínéhez.



Hogyan kell bánni a textilmaszkkal?

• Első használat előtt mossuk ki 60-90 Celsius-fokon, majd lehetőség szerint vasaljuk is ki.

• A maszk felvétele előtt mossunk, fertőtlenítsünk kezet.

• Ellenőrizzük, hogy a maszk tiszta és ép. Úgy vegyük fel a maszkot, hogy takarja az orrot, a szájat és az állat, valamint a lehető legszorosabban illeszkedjen az arcunkhoz.

• Ne érjünk a maszk külső felszínéhez a használat során. Ha mégis hozzáértünk, akkor utána használjunk kézfertőtlenítőt.

• Levétel előtt és után is mossuk meg vagy fertőtlenítsük alaposan a kezünket.

• Hátulról előre vegyük le a maszkot, ne érjünk hozzá a külső felszínéhez.

• Legalább naponta egyszer mossuk ki forró vízzel (legalább 60 Celsius-fokon) és mosószerrel, majd száradás után - lehetőség szerint - vasaljuk ki a maszkot.

• Mindenkinek legyen saját maszkja, ne használjuk közösen senkivel.

• A textilmaszk növelheti a megfertőződés kockázatát, ha szennyezett kézzel érintjük meg, esetleg a fej egyéb részén tartjuk (áll alatt vagy homlokon), és csak időszakosan húzzuk az orr és száj elé.

• Ellenőrizzük, hogy a maszk tiszta és ép, a teteje van felfelé, és a belseje felénk.