Szijjártó: Kazahsztán fontos partnere Magyarországnak

Nukleáris ipari együttműködésről is megállapodott Magyarország és Kazahsztán.

Kazahsztán fontos partnere Magyarországnak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott Budapesten kazah kollégájával, Kajrat Abdrakhmanovval. A tárcavezető a Kazahsztánnal fenntartott kapcsolatok jelentőségét azzal indokolta, hogy Kazahsztán a legnagyobb és legerősebb ország a közép-ázsiai térségben, az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja, ami pedig növeli geopolitikai jelentőségét. Emellett Kazahsztán korábban stratégiai partnerségi megállapodást kötött Magyarországgal, és globális mértékben is jelentős nagyságrendű energiaforrásokkal rendelkezik - idézte a minisztert az MTI.

Szijjártó Péter szerint kiemelkedő az energetikai együttműködés lehetősége a két ország között. Az energiaellátás diverzifikációja Közép-Európában fontos cél, és a fő kérdés, hogy a Közép-Ázsiából származó energiahordozókat eljuttassák a déli gázfolyosóba. A Mol Nyrt. jelentős tevékenységet végez Kazahsztánban, jelenleg egy nagy lelőhely kutatásán dolgozik.

Kitért arra, hogy nukleáris ipari együttműködésről is megállapodtak, továbbá a vízipari együttműködés is fontos téma volt, hiszen Közép-Ázsiában nagy vízkészlet van, ami jó lehetőségeket jelent a magyar vízipari cégeknek. Emellett a mezőgazdaság is fontos együttműködési terület a kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában - mondta Szijjártó.

A múlt évi adatok alapján a kétoldalú kereskedelmi forgalom a háromszorosára nőtt, a magyar export pedig 25 százalékkal emelkedett.

A kazah hallgatóknak magyarországi tanulmányokhoz biztosított ösztöndíjak számát a nagy érdeklődés miatt 200-ról 250-re emelik.

Kajrat Abdrakhmanov kazah külügyminiszter szerint az országa stratégiai partnernek és szoros szövetségesének tekinti Magyarországot. A kapcsolatok jelentősen megerősödtek az elmúlt években a két ország között. Jó az együttműködés a kormányok és a parlamentek között is.

A fő együttműködési területek sorában említette az energetikát, a mezőgazdaságot, a logisztikát és a turizmust, de - mint mondta - még rengeteg együttműködési lehetőség kínálkozik.

A sajtótájékoztató előtt aláírták a külügyminisztériumok közötti, 2018-2019-re vonatkozó együttműködési munkatervet, valamint a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok kölcsönös vízummentességéről szóló korábbi megállapodás módosítására vonatkozó jegyzőkönyvet - írta az MTI.

A kép forrása: Pixabay.