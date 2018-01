Szijjártó most az ENSZ-főtitkárnak szólt be: ez megengedhetetlen!

A tartalmi kérdéseken túl komoly legitimációs problémákat is felvet António Guterres ENSZ-főtitkár (képünkön) nyilatkozata - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A tárcavezető felidézte, az ENSZ-főtitkár a nyilatkozatában lehetőségnek nevezi a migrációt, hiszen erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat. Szijjártó Péter erre reagálva azt mondta, ez azért vet fel legitimációs problémákat, mert a világszervezetben éppen most foglalkoznak azokkal az irányelvekkel, amelyek mentén a későbbiekben kezelnék a migrációt.

"Megengedhetetlennek tartjuk azt, hogy egy ilyen vitát megelőlegezve a főtitkár gyakorlatilag eredményt hirdet úgy, hogy egyébként világosan tisztában lehet azzal a ténnyel, hogy ebben a kérdésben semmilyen módon sem élvezi a tagállamoknak egyöntetű egyetértését" - hangsúlyozta. Hozzátette, így felmerül a kérdés, egyáltalán érdemes-e részt venni ezeken a tárgyalásokon. "Ha úgy fogjuk látni, hogy a véleményünket ebben a rendkívül fontos kérdésben a jövőben is figyelmen kívül hagyják, akkor annak a megfontolását javaslom majd a kormánynak, tekintsük át, hogy ezeken a tárgyalásokon van-e értelme részt venni" - mondta Szijjátó Péter.

Szólt arról is, a magyar kormány a migráció ösztönzése és szervezése helyett annak megelőzését, megállítását szeretné elérni, ezt képviselik az ENSZ-ben is. (Védelmébe vette a magyar kormányt tizenegy amerikai képviselő.)

A miniszter súlyosnak nevezte a helyzetet, azért is, mert a már említett egyeztetést olyan - az ENSZ-közgyűlés által elfogadott - politikai nyilatkozatra akarják alapozni, amelyben szerepel például az is, hogy az országok ne kriminalizálják a "tiltott határátlépést", s a bevándorlók befogadásának szabályait is lazítanák.

A külügyminiszter szavai szerint az említett ENSZ-dokumentumban az is benne van, hogy a migrációs útvonalaktól távol eső országok is fogadjanak be menedékkérőket, és pozitívan emelik ki a civil szervezetek (NGO) szerepét. "Magyarország továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a migráció rossz dolog (...), és nekünk elsősorban az a feladatunk, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát szavatoljuk" - fogalmazott Szijjártó Péter.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html