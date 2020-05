Szijjártó Péter: öt újabb repülőgéppel érkeztek maszkok és tesztek

Öt repülőgéppel 4 millió 100 ezer maszk és 100 ezer teszt érkezett Kínából Magyarországra pénteken az egészségügyi védekezésben való felhasználásra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter elmondta, a Magyarország-Kína légihíd továbbra is főszerepet játszik az egészségügyi védekezés sikerében Magyarországon, hiszen az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák számára szükséges védőfelszereléseket Kínából szerzi be a kormány, mint mindenki más.

"Mivel továbbra is a hosszútávú védekezésre és a szükséges termékek hosszútávú biztosítására rendezkedünk be, ezért az elkövetkezendő napokban és hetekben is folyamatos lesz a légi teherforgalom Kína nagy repülőterei és a budapesti repülőtér között" - fogalmazott a miniszter.