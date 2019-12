Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szingapúri stratégiai befektető szállt be a MET-be

Húszszázalékos részesedést vásárol a MET-ben a Keppel Infrastructure Holding a szingapúri központú cég energetikai leányvállalatán keresztül. A két vállalat bejelentette a stratégiai partnerséget, és azt, hogy együtt leginkább az európai energetikai infrastruktúrákba készülnek befektetni.

A Keppel Infrastructure 20 százalékos részesedést vásárolt a MET Csoportban, és így az integrált európai energiavállalat stratégiai befektetői közé lépett- áll a MET csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

A MET Csoportba való stratégiai befektetésünk egyben a dinamikus európai energiapiacra való belépésünket is jelenti - mondta Ong Tiong Guan, a Keppel Infrastructure vezérigazgatója. Mivel a MET Csoport teljes energetikai értékláncra kiterjedő integrált stratégiája jól illeszkedik a Keppel Infrastructure stratégiai elképzeléseihez "szerepvállalásunkkal egyrészt pozíciókat szerezhetünk az energiaipar olyan, növekedésben lévő területein, ahol a MET Csoport most is aktív, másrészt erre a jelenlétre építve közösen vizsgálhatjuk a befektetési célpontnak alkalmas régiós energiainfrastruktúra-projekteket.

A Keppel Infrastructure a szingapúri tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalatcsoportok közé tartozó Keppel Corporation Limited infrastruktúra-eszközeit fogja össze. A Keppel Corporation több ágazatban dolgozva fenntartható urbanizációs megoldásokat kínál: az energia, a tiszta környezet, a minőségi városi terek, valamint az összekapcsoltság iránti egyre növekvő globális igényekkel próbálja kielégíteni. A kizárólagos tulajdonában álló Keppel Infrastructure az energiainfrastruktúra üzletágban működik - a szingapúri integrált földgáz- és áramszolgáltatói tevékenységére alapozva - energetikai szolgáltatásokat kínál.

A tranzakció révén közösen valósíthatjuk meg a MET Csoport arra irányuló stratégiáját, hogy az európai energiapiac konszolidációjának vezető szereplői legyünk, és együtt kereshetünk további lehetőségeket - mondta Lakatos Benjamin, a MET Csoport vezérigazgatója. A tranzakció lezárásának további feltételei a szokásos versenyhatósági jóváhagyások, beleértve az Európai Bizottság, valamint Ukrajna jóváhagyásának megszerzését.

A MET kizárólagos pénzügyi tanácsadója az ING Bank N.V. volt. A tranzakció az idei pénzügyi évben várhatóan nem jár számottevő hatással a Keppel Corporation tárgyi eszközeinek értékére, illetve az egy részvényre jutó üzleti eredményére.