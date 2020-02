Szinte minden okmányt megszüntetnének, csak a személyi igazolvány maradna

A személyigazolványba vonná össze a kormány több, jelenleg más kártyán tárolt adatokat. Az adó- és a tajkártya, és a vezetői engedély is helyet kapna benne. Bár ez a cél, egyelőre még csak ott tart a folyamat, hogy legalább egy hivatalban elintézhető legyen minden eljárás.

Az Okmánykelengye elnevezésű projekt megvalósítását követően várhatóan 2021 februárjától az újszülöttek automatikusan, hivatalból kapják meg az elektronikus személyazonosító igazolványukat, az e-személyit, amely tartalmazza további igazolványaik adatait is - írj a Magyar Nemzet csütörtöki cikkében.

A lapnak Both András, az IdomSoft Zrt. termékfejlesztési vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy nemcsak a születésnél, hanem más életesemények kapcsán is embert próbáló és rendkívül időigényes feladat jelenleg az okmányok beszerzése, ez pedig megoldásért kiált. Az adó- és a tajkártyáért, a személyazonosító igazolványért és a vezetői engedélyért vagy éppen az anyakönyvi kivonatért is más-más hivatalba kell elmenni. A cél pedig a kormányzat iránymutatása alapján az, hogy minden igazolvány adata egyetlen kártyán, a csippel ellátott e-személyin legyen, ezzel a fejlesztéssel pedig Magyarország az élen jár.

Jelenleg közel 4,6 millió állampolgár tárcájában lapul e-személyi, mégis kevesen vannak tisztában azzal, milyen előnyökkel is jár ez az új megoldás és jellemzően ugyanarra használják, mint a régit, vagyis személyazonosításra és határátlépéshez - festette le a jelen helyzetet a szakértő, majd sorolta: amellett, hogy a kártya tartalmazza a tajszámot és az adóazonosító jelünket - segítséget nyújtva ezzel az egészségügyi térben és az adóügyek intézése során -, számos más szolgáltatást is biztosít.

Both arról is beszélt, hogy mivel a régi igazolványokat folyamatosan váltják fel az e-személyik, ezek elterjedése jól kiszámítható és garantált, és ezáltal az ügyintézési folyamatok egyszerűsödése is biztosítottá válik.

Január 1-től változott az elektronikus személyi igazolványokkal elektronikusan aláírható tranzakciók limitje. A kormány honlapján már olvasható az a rendelettervezet, amely alapján módosulhat a jogszabály. A rendeletet november 18-áig véleményezhetik.

Magát a dokumentumot 2016-ban vezették be, már az első évben több mint egymillióan igényelték. Mostanra már többségbe került a korábbi okmányokkal szemben. Viszont éveken át várták, hogy az e-személyibe integráljanak más funkciókat is - például a tajkártyát - erre mindez idáig nem került sor.