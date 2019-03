Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szja-bevallás: fontos bejelentést tett Varga

Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít az adóhivatal a bevallás-készítés terhétől - tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t hozzátéve, hogy csütörtöktől már elérhetők a bevallási tervezetek.

A pénzügyminiszter kiemelte: a magánszemélyek tehermentesítése után a vállalkozókon a sor, a cél az, hogy néhány éven belül a felére csökkenjen a cégek adóadminisztrációja.

Március 14-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján az ügyfélkapun keresztül elérhetők a bevallási tervezetek. Az e-szja idén tovább bővült, félmillióval több, mintegy 5,6 millió tervezetet készített el a hivatal - tájékoztatott Varga Mihály kiemelve, hogy három évvel ezelőtt teljesen új korszak kezdődött a bevallások történetében, olyan, amelyben még söralátét sem kell. Ez a rendszer az egyszerűségre, a kényelemre és az elektronikus szolgáltatásokra épül - mondta hozzátéve, a magánszemélyek többségének ma már bármiféle teendő nélkül lehet érvényes bevallása.

Varga Mihály elmondta, hogy az e-szja is egy lépcső abban a folyamatban, amelynek révén 2021-re a NAV a magyar közigazgatás első papírmentes hivatalává válhat. Egyre népszerűbbek az adóhivatal online szolgáltatásai, és már több mint 3,8 millió magánszemélynek van ügyfélkapuja. Ők holnaptól akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-bevallásukat.

Szeretnénk a vállalkozások adminisztrációs terhein is könnyíteni. A cél az, hogy a vállalkozások adózással töltött ideje 2021-re a felére csökkenjen - emelte ki Varga Mihály. A munka már megkezdődött: idén már több mint 350 ezer egyéni vállalkozónak is készített szja-bevallási tervezetet a hivatal, amelyet nekik csak ki kell egészíteniük. A jövedékiadó-bevallások készítése ebben a folyamatban szintén egy fontos állomás, hiszen ez volt az első olyan szolgáltatás, amelyet a vállalkozásoknak nyújt a hivatal - mondta.

Az ügyfélkapuval rendelkezők csütörtöktől elérhetik tervezetüket, akinek viszont nincs ügyfélkapuja, érdemes nyitnia egyet, vagy még március 18-án éjfélig kérheti a hivataltól a tervezet postázását. Ha az adózó egyetért az szja-bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor - az őstermelő, az áfa fizetésre köteles magánszemélyek és az egyéni vállalkozó kivételével - nem kell tennie semmit, május 20-án a tervezet hivatalos szja-bevallássá válik.