Szja-bevallás: újabb figyelmeztetés jött a NAV-tól

Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető az adóhatóság webes felületén, amelyet érdemes átnézni, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-nek küldött közleményben.

A jóvá nem hagyott tervezet - az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek kivételével - május 20-a után automatikusan bevallássá válik. Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett adatszolgáltatás, annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie - jegyezték meg utalva arra, hogy például az ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem is ebbe a kategóriába tartozik.

A NAV szerint ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy egészségügyi hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint, akkor - egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével - idén is kérhető akár hat havi pótlékmentes részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2019. május 20. - tették hozzá.

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy miként szeretné visszakapni az adózó az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.

A NAV webes szja-kitöltő programját használók a fizetést a kitöltőfelületen keresztül is megtehetik. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is befizetheti az adóját. Akik papíralapon adják be bevallásukat, azok aláírásának szerepelnie kell a főlapon, különben a bevallás érvénytelen.

Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíralapon, mely postán is beküldhető a NAV-hoz. Ha a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személyesen vagy meghatalmazottján keresztül teheti meg.