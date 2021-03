Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szlávik János: ez a vírus nem válogat, mindenkit letarol

A járványhelyzet továbbra is súlyos, néhány napja szinte száz százalékos a kórház kihasználtsága és az intenzív is tele van, ami leginkább a brit koronavírus-variánsnak köszönhető - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az ATV-n a Heti Naplóban. Sok fiatalt és terhes nőt kell ápolni most, mint korábban.

Domokos Erika , 2021. március 15. hétfő, 07:10 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán - A kép illusztráció.

Ez a harmadik hullám, a harmadik megterhelés éri az egészségügyi ellátást. Ráadásul változott a betegek csoportja, lelkileg is nehéz azt látni, hogy mennyi a fiatal, sok a terhes nő és 30-40-es tüdőgyulladásos betegeket kell kezelni. A vírus változik és túl akar élni - mondta az ATV-ben Szlávik János főorvos arra a kérdésre válaszolva, hogy most mekkora terhelés éri az egészségügyet. AstraZeneca: semmi nem utal arra, hogy az oltás vérrögképződést okozna A koronavírus jelenleg könnyebben kötődik a sejtekhez, és jobban terjed emberről emberre. A továbbiakban számíthatunk arra, hogy ez így marad - mondta a szakértő, aki szerint az oltóanyagokkal kell a variánsok után menni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mostani vakcinák megfelelő védelmet nyújtanak. Kevés a jelenlegi átoltottság A Dél-pesti Centrumkórházban családok is feküdtek, ez a vírus nem válogat, mindenkit letarol - mondta Szlávik János. Ha egy társaság vagy kollégák egy légtérben maszk nélkül tartózkodnak, szinte garantált, hogy mindenki megkapja, holott korábban ez nem volt annyira biztos. Az orvos szerint a jelenlegi, 10 százalék körüli átoltottság még kevés ahhoz, hogy járványügyileg legyen hatása; 25-30 százalék lenne a minimum. Megjegyezte azt is, hogy a jelenlegi kórházi adatok egy tíz nappal korábbi képet mutatnak, hiszen a súlyos esetek akkor fertőződtek meg nagyjából. Nálunk eddig nem volt gond az AstraZenecával Az AstraZeneca körüli hírekre Szlávik János úgy reagált, hogy a "világ óvatos", inkább felfüggesztik az oltást, és kivizsgálják az eseteket. Azt viszont fontos tudni, hogy több tízmilliókat oltottak be ezzel az oltóanyaggal, és statisztikailag már kijött volna, ha véralvadási vagy egyéb gondokat okoz a vakcina. Amennyiben nálunk is lenne hasonló eset, akkor előfordulhatna leállás az oltással, ugyanakkor vigyázni kell, mert minden ilyen lépés megrengeti a bizalmat. "Tessék benne bízni" - mondta a televíziós műsorban az AstraZeneca-oltóanyagról Szlávik. Az esetleges reakciók nem azt jelentik, hogy veszélyes lenne az oltóanyag vagy nem védene meg minket.

