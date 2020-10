Szlávik: a koronavírus veszélyesebb az influenzánál

A halálozási adatokból látszik, hogy az influenzánál sokkal veszélyesebb koronavírus-fertőzés. A járvány nemcsak hatalmas, de folyamatosan fejlődik, nincs nyoma a csendesedésének, és Magyarországon sem állunk jól, drámai a fertőzöttek és a halottak számának emelkedése. Sok gyógyult covidosnak gondot okoz, hogy tartósan pozitív a tesztje, ezért nem engedik vissza dolgozni - mondta többek között Szlávik János infektológus főorvos egy csütörtöki konferencián, továbbra is hangsúlyozva a maszkviselés és a távolságtartás fontosságát.

Nem igaz, hogy a koronavírus -fertőzés nem veszélyes, a szív- és érrendszeri betegség, a cukorbetegség és tbc után világszerte a koronavírus okozza a legtöbb halálesetet. Ezt követi az AIDS, az öngyilkosság, az autóbalesetek és sok más betegség, amelyeket ma már bőven megelőz a SARS-Covid-2. A koronavírus az influenzánál is veszélyesebb, hiszen míg az USA-ban az évente 30-40 millió influenzás esetre 30-40 ezer haláleset jut, a 6-8 millió koronavírus fertőzöttből már eddig 200 ezren haltak meg - hangsúlyozta az IME egészségügyi szaklap csütörtöki, online konferenciáján tartott előadásában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Egyértelmű, hogy a halálozások emelkedéséért a koronavírus-járvány a felelős, és nem látni nyomát, hogy csendesedne, hanem folyamatosan fejlődik - tette hozzá.

Magyarországon nem állunk túl jól - mondta, drámaian emelkedik a fertőzöttek és a halottak száma, jó hírnek nevezte viszont, hogy a gyerekek között nincsenek halottak.

Előadásában megerősítette, a védekezés fontos eszköze a maszk és a távolságtartás, a különféle maszktípusok nyújtotta védelemben nincs nagy különbség, az egyszerű maszk is 95 százalékos hatékonyságú. A távolságtartással kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy már 1 méternél is csak 2 százalék a megfertőződés esélye. Fontos tudni azt is, hogy a betegek 60 százaléka senkit nem fertőz meg.

A vírus nemcsak a tüdőt, hanem a kezdeti fázis után az összes szervet megbetegítheti, a betegek 10-20 százaléka kerül intenzív osztályra, az ott lévők 30-50 százaléka pedig nem éli túl a fertőzést.

Még mindig a PCR-teszteken alapul a pontos diagnózis, ugyanakkor ez a vizsgálat a gyógyultaknál is hosszú hetekig kimutatja a vírus örökítőanyagát, ami gondot okozhat a munkába való visszatéréskor. Sokakat ugyanis erre való hivatkozással nem engednek dolgozni - magyarázta Szlávik. Az eljárásrend szerint 3 nap láztalanság és a betegség kezdete után 10 nappal a tünetmentes fertőzött gyógyultnak számít.

Elmondása szerint megfigyelték, hogy kisebb a koronavírus miatti halálozás és a súlyos lefolyás azok körében, akiket beoltottak influenza ellen. Többek között ezért is javasolta mindenkinek, hogy olttassa be magát.