Szlávik János: nagyrendezvényeken vett részt a kórházba kerülők nagy része

Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány, a legjobb védekezés pedig az előírt intézkedések betartása - mondta Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója a közrádiónak adott interjújában. Szerinte a legfontosabb, hogy az emberek kerüljék a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljenek maszkot, mert pont a rendezvényeken fertőződtek meg a legtöbben.

Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány. Az elmúlt napokban folyamatosan kétezer fölött volt a fertőzöttek száma, illetve az elhalálozások száma is megugrott, negyven és hatvan körül ingadozott a koronavírusban elhunytak száma is - idézi a Híradó.hu a szakember nyilatkozatát, aki ismét felhívta a figyelmet az előírások (maszkviselés, távolságtartás) betartására.

"A tapasztalat azt mutatja, a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott" - mondta el Szlávik a műsorban. Az elmúlt héten két nagyobb rendezvény is bekerült a sajtókba, egyrészről az október 23-i ellenzéki tüntetés az SZFE mellett, bár itt a többség rendesen viselte a maszkját, valamint a Ferencváros és az Újpest FC labdarúgó mérkőzés, amin teltház volt, és a fotók tanúsága szerint rengetegen nem tartották be az előírásokat szurkolás közben.

Szlávik később beszélt az új kísérleti gyógyszer, a remdesivir alkalmazásáról is: az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő módon, a megfelelő időben használva segíteni tudtak a koronavírusos betegeken. Ez azért is számít óriási előrelepésnek mert sajnos még más megoldás, gyógymód, készítmény nincs a koronavírus ellen. Kitért arra is, hogy alig van olyan betegség, fertőzés, amit tabletták, gyógyszerek segítségével végleg el tudnak tüntetni az emberi szervezetből. A legtöbb gyógyszer csak gátolni tudja a vírusok, baktériumok szaporodását.

A védekezési előírásokra visszatérve elmondta, hogy ezekre egészen addig szükség lehet, amíg a koronavírus elleni vakcina el nem készül. Akkor viszont elég lehet a lakosság felének beoltása.