Szlávik: muszáj bevezetni a szankciókat

Szükség van a maszkviseléshet kötött büntetésekre, a magyarok ezek nélkül ugyanis nem tartják be az előírásokat.

"Kétségbeesve látom, hogy egyre kevesebben hordják a maszkot. Pedig egyelőre tényleg nincs más eszközünk a vírus ellen, mint a maszk, a távolságtartás és a gyakori kézmosás" - idézi a 24.hu Szlávik János infektológus főorvos Figyelőnek adott interjúját.

A szakember szerint muszáj bevezetni a szankciókat, mert a magyarok csak azokat a szabályokat tartják be, amelyeknek a betartását ellenőrzik és a megszegését büntetik. "Vagy még azokat se. Gondoljunk a közlekedési morálra" - tette hozzá.

Szlávik szerint "csacsiság" az a mondás, hogy a magyarok nagyon fegyelmezettek, és ez is segített a karantén betartásában. Otthon maradtak, mert megijedtek, mert kötelező volt, és mert nemigen volt hova menni a patikán és az élelmiszerbolton kívül.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán ismertette az új járványügyi lépéseket. Kötelezővé teszik a maszk használatát a tömegközlekedés és az üzletek mellett már a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban is. Fenntartják a látogatási tilalmat a kórházakban és idősotthonokban. Az iskolákba csak a diákok és a tanárok léphetnek be, október 1-től pedig szükség lesz testhőmérséklet-mérésre is. A tesztek hatósági ára 19 500 forint lesz. A szórakozóhelyeket este 11-kor be kell zárni. A kormányfő a múlt szombaton pedig arról beszélt, hogy aki a boltban nem hord maszkot, büntetést fizet a bolttal együtt. Az üzletet a harmadik esetben be is zárják.