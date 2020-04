Szlávik: új gyógyszert alkalmaznak a koronavírusos betegeknél

Jelenleg egy olyan Amerikában fejlesztett gyógyszer van, ami hatásos lehet a koronavírus ellen. A gyógyszert hamarosan kísérleti jelleggel Magyarországon is alkalmazni fogják - mondta Szlávik János infektológus főorvos az ATV-ben.

Szlávik János nem hiszi, hogy a koronavírus háborús állapotokhoz vezetne Magyarországon. Az infektológus szerint nem fordulhat elő az a nyugati minta, miszerint az idős betegeket nem látják el - írta az atv.hu.

"Bőven elegendő lélegeztetőgép van a kórházunkban, és azt látom, hogy gyógyulnak a betegek, nem csak az osztályokon, hanem az intenzív osztályokon is. Ez azt jelenti, hogy akár 3-4 hétig lélegeztetett, idős, többféle betegségben szenvedő embert le tudunk venni a lélegeztetőgépről" - mondta az ATV Start című műsorban a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa.

"Muszáj elérnünk azt, hogy Magyarországon is megjelenjenek olyan korszerű gyógyszerek, amelyek reményt kelthetnek a betegellátásra. Jelenleg egy ilyen szer van: egy Amerikában kifejlesztett, vénásan beadható gyógyszer (ez a Remdesivir), ami úgy tűnik, hatékony lehet a súlyos, életveszélyes koronavírusos betegek ellátásában" - fejtette ki Szlávik János. A szer nemsokára Magyarországra is eljut. Itthon először kísérleti jelleggel, háromszor tíz ember kaphatja meg. Úgy tűnik, hogy a korábban ebolára használt gyógyszer, a koronavírus ellen is hatékony lehet. Az eddigi kísérletek azt mutatják, hogy ez a gyógyszer 60-70 százalékában gyógyítja meg a betegeket.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyi idő kell egy hatékony oltóanyag kifejlesztésére, az infektológus azt mondta: a genetikai módszerekkel előállított oltóanyagok esetében ez akár egy évre is lerövidülhet.

Lehetségesnek nevezte Szlávik azt is, hogy ősszel vagy télen visszajöhet a járvány.