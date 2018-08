Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szokott utalvánnyal fizetni? - Nagy bajba kerülhet

Az amikor egy termék árát részben készpénzzel, részben pedig utalvánnyal fizetnek ki egy beváltóhelyen, akár vétlen adóelkerüléshez is vezethet - hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST. Jövő januártól ugyanis változás lesz az áfaszabályozásban, a hatályos új áfaszabályok pedig nem részletezik megfelelően az ilyen esetekre vonatkozó részleteket.

Jövő januárjától változik az utalványok kezelése az áfa rendszerében, amely az Európai Unió minden tagországát érinti. Az új szabályozás célja, hogy a tagállamok egységesen kezeljék a különféle utalványokat az áfarendszerben, és az adózóknak kevesebb nehézséget okozzon a vonatkozó szabályok alkalmazása. Az uniós szabályozás (és az EU szabályozása alapján megfogalmazott magyar törvény) azonban egyes kérdéseket nem kezel egyértelműen, amely bizonytalanságot okozhat az adózók számára - hívja fel a figyelmet a Crowe FST.

A törvény kimondja, hogy bizonyos típusú utalványok kibocsátójának áfát kell fizetnie az utalvány kibocsátásakor, mintha csak az adott terméket, vagy a szolgáltatást értékesítené. Ugyanakkor a termék megvásárlása során az utalvánnyal történő fizetés már nem jár áfahatással, hiszen az áfát már rendezték az utalvány kiadásakor.

Az új szabályok azonban nem térnek ki például arra - az egyébként gyakori - esetre, amikor egy termék árát részben készpénzzel, részben pedig utalvánnyal fizetik ki. A törvény jelenlegi szövegéből ugyanis nem világos, hogy ilyen esetben az eladónak milyen módon kell áfát fizetnie. Földes Balázs, a Crowe FST szenior menedzsere szerint a logikus eljárás az lenne, ha a készpénzes rész után kellene áfát fizetni, azonban erre vonatkozó szabály tételesen nem szerepel a törvény szövegében.

Egyértelműen utalványnak számít minden olyan eszköz, amelyet termék vagy szolgáltatás ellenértékeként, vagy akár annak részeként elfogadnak. A törvény ugyancsak kimondja, hogy a beváltás során az értékesített termék és szolgáltatás nem minősül adóztatandó ügyletnek. A szabályok azonban nem rendelkeznek olyan esetekről, amikor részellenértéket fizetnek ki utalvánnyal.

Ebben az esetben olyan helyzet áll elő, amikor az ügyletről nem világos: félig adóztatandó, vagy sem. Szerencsés lenne, ha a törvény egyértelműen kitérne arra, hogy az ilyen ügylet ugyan adóztatandó, de az adó alapját csökkenteni kell az utalvány értékével. Ennek hiányában az adózók nem tudnak helyesen eljárni, amelynek vétlen adóelkerülés lehet a vége - hangsúlyozta Földes Balázs.

Leginkább az utalványok beváltóhelyeit érinti a legérzékenyebben ez a kérdés, mert nekik nem világos, hogyan kell számlázniuk egy ilyen ügylet után. A Crowe FST szakembere szerint az utalványokra vonatkozó új szabályok amúgy is számos tennivalóval járnak a vállalkozások számára.

A beváltóhelyeken használt pénztárgépeket is szükséges lehet úgy átállítani, hogy kezelni tudják az áfakörön kívüli eladást utalványos vásárlás esetén. Egyes esetekben az sem világos az adózók számára, az áfa szempontból különféleképpen kezelhető utalványtípusok közül hová is kell besorolni az adott cég által kibocsátottakat - például többféle, de azonos áfakulccsal adózó termékekre is beváltható utalványok esetén" - tette hozzá Földes.

Képünk forrása: Shutterstock