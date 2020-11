Szomorú hírt közölt a pulykaszövetség

A pulykaágazat árbevétele az idén 10-15 százalékkal csökken egyebek mellett a termelői árak mérséklődése miatt; az ágazat átlagos éves termelési értéke élőállatból 36-40 milliárd forint, feldolgozott termékekből pedig 70-80 milliárd forint - közölte a Magyar Pulykaszövetség elnöke az MTI-vel.

Horváth Lajos szerint válságos helyzetbe került a koronavírus-járvány miatt a magyar pulykaágazat, a belföldi és a külföldi kereslet jelentősen visszaesett. Az elmúlt évekhez hasonlóan a termelt mennyiség élősúlyban 96-98 ezer tonna körül várható az idén is, a megnehezedett körülmények miatt a termelők folyamatos túltartásra kényszerülnek, ami tovább rontja az amúgy is gyenge pénzügyi helyzetet.

Tavaly a termelt pulykahús-mennyiség 40-50 százaléka exportra került, ez 25-30 milliárd forintos árbevételt eredményezett 2019-ben. Idén azonban minden baromfitermék exportpozíciója romlott, részben a koronavírus-, részben a Magyarországot is sújtó madárinfluenza-járvány miatt, sőt a lengyel pulykatermelés is erős nyomást gyakorol az európai országok piacaira. Ezért a magyar exportpiacon idén jelentős visszaesésre számítanak, az alacsonyabb árak miatt a kivitel értéke akár meg is feleződhet.

Az élő pulyka ára folyamatosan csökkent az elmúlt nyolc hónapban, jelenleg a tavalyi árakhoz képest mintegy 10-12 százalékkal alacsonyabbak a felvásárlási árak, míg a takarmányárak ugyanilyen mértékben emelkedtek - mondta. Az elnök rámutatott, hogy tavaly Magyarországon az egy személyre jutó pulykahús fogyasztás 4 kilogrammot tett ki, ez idén a hotelek, éttermek, kávézók (HORECA szektor) kiesése miatt mérséklődhet. A járvány miatt a HORECA szektor mind belföldön, mind külföldön leállt, ezzel a jelentős pulykahús-felhasználásuk megszűnt, vagy töredékére csökkent.

A pulykaszövetség elnöke úgy véli, hogy a baromfiágazat egészét a HORECA szektorhoz hasonló, speciális intézkedésekkel kellene segíteni, így például munkahelymegtartó támogatásokkal, a bér- és járulékteher átvállalásával, valamint adócsökkentéssel.

A szövetség az elmúlt évek tapasztalatai alapján bízik abban, hogy a karácsonykor szokásos 10 százalékos fogyasztásbővülés még javíthat az ágazat idei pozícióján - hangsúlyozta Horváth Lajos. Hozzátette, hogy a szövetség nem számít a karácsonyi szezonban a fogyasztói árak emelkedésére, azonban ez a kereskedelmi láncok árképzésén is múlik.