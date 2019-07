Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sztárdizájner ruháiba bújnak a magyar katonák

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként a katonák egyenruháit is újra cseréli a tárca. A gyakorló egyenruhák már 2016 óta használatban vannak, a köznapit pénteken mutatták be a Stefánia Palotában. A bemutatón elhangzott: a pályázat győztesének, Léber Barbarának filozófiája szerint a kényelmes és divatos egyenruha nem csak stílust ad, de a mindennapi munkát is hatékonyabbá teszi - adta hírül a honvédelem.hu portál.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a ruházati bemutatón úgy fogalmazott: az új egyenruhák bevezetésével a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósítása egy olyan állomásához érkezett, amelyre a katonák régóta vártak. Mint mondta, a haditechnikai fejlesztések mellett mindig szem előtt tartják, hogy a program középpontjában az ember áll, akinek mindennapi munkájához és megjelenéséhez a kor követelményeinek megfelelő egyenruha is nélkülözhetetlen - olvasható a portál tudósításában.

Benkő úgy fogalmazott, ha azt akarjuk, hogy a társadalom támogatottsága egységesen pozitív legyen a katonák iránt, akkor a társadalom minden színterén meg kell jelennünk, s a legjobb benyomást tennünk. Megpróbálunk egy olyan ruházati elgondolást kialakítani, amellyel meg tudunk jelenni hazai és nemzetközi környezetben, munkahelyen, meg tudunk jelenni az utcákon és a rendezvényeken - mondta a miniszter.

A pályázat győztese, Léber Barbara újításai közé tartoznak az eddig megszokott színek megváltoztatása, a légáteresztő bélések, a könnyen mosható, nehezebben gyűrődő anyagok használata, a rendfokozati jelzések gallér helyett váll-lapos viselése, valamint a névtábla, amelyet az anyagok kímélése érdekében mágneses rögzítéssel látnak el az öltözeten. A hölgyek köznapi viseletében új elem a megváltozott női kalap, a férfiak esetében a Bocskai-stílusú sapkát tányérsapka váltja fel.