Szuezi-csatorna: pár centivel arrébb ment a monstrum

A Szuezi-csatornát elzáró teherhajót sikerült szombaton megmozdítani, de nem lehet tudni, mikorra szabadítható ki.

A megmozdítás nem igazán nevezhető jelentősnek, a BBC cikkébe beágyazott Twitter-poszt szerint nagyjából 5 centiméterről beszélhetünk, a vonatatóhajók legénységét azonban ez is boldoggá tette - idézi az MTI-t a Telex.



Az Ever Given nevű, panamai bejegyzésű konténerszállító kedd reggel fordult keresztbe a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna déli végének közelében, egy szűk szakaszon, ahol egyszerre csak egy irányban közlekedhetnek a hajók. A balesetet az üzemeltető Soei Kiszen japán cég szerint az erős szél okozta.