Szúnyoginvázió: olyan szerrel kellene irtani, amely még nincs az országban

Semmi különös nincs azokban a szúnyogokban, amelyek mostanában megkeserítik az egész ország életét, sima árvízi szúnyogokról van szó - mondta Szepes­szentgyörgyi Ádám, a vérszívókkal foglalkozó No mosquito Kft. képviselője a Délmagyarországnak.

Szegeden próbálkoztak ugyan az egyébként nagyon hatékony biológiai védekezéssel, de ez csak akkor hatékony, ha háti permetezővel szórják ki az anyagot az ártérben. Azonban ha a víz mélyebb, mint a "gumicsizma szára", akkor ezt az árterekben már nem csinálják - mondta szakember a lapnak.

A biológus szerint létezik már olyan technológia, ami az összes eddiginél hatékonyabb a szúnyogok ellen, csak éppen még nem érkezett meg Magyarországra. Ez az úgynevezett granulátumos szórás. Ez azért lehet hatékony, mert a repülőgépekből kijuttatott folyékony permetszerrel szemben az apró golyócskák valóban elérik a céljukat: azaz átjutnak a fák lombkoronáin, és elérik a vizet, ahol a szúnyoglárvák vannak.

Szepesszentgyörgyi Ádám azt javasolja, hogy magánházaknál vágják le a füvet, a szúnyogok ugyanis nappal elbújnak a magas fűben, ha azonban lenyírják, akkor nem biztosítjuk számukra ezt az életteret. Azt is ajánlotta, hogy akinek van, kapcsolja be a ventilátort, ugyanis bizonyos levegőáramlásban nem repülnek a szúnyogok. Az is fontos, hogy ne legyen a kertekben vödrökben, kaspókban esővíz, mert azokban is kifejlődhetnek a lárvák.