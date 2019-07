Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Takarékoskodnak a fiatalok, de sovány még a bankszámlájuk

A fiatalok között egyre nagyobb a tudatosan, hónap elején megtakarítók aránya, a megtakarítások átlagos összege 517 ezer forint volt 2019 első negyedévében, ami jelentős emelkedés a 2018. év végi 414 ezer forinthoz képest - derül ki a K&H csoport legfrissebb felméréséből az MTI szerint.

A fiatalok megtakarítási szokásairól készített elemzés szerint megtakarítással a megkérdezettek 53 százaléka rendelkezett, ami a legmagasabb érték évek óta.

A fiatalok közel harminc százaléka a hónap elején tudatosan tesz félre, 23 százaléka pedig a hónap végén megmaradt összeget tartalékolja. A 19-29 évesek között egyre jellemzőbb a tudatos megtakarítás, amiben szerepe van a szülői mintának, az iskolai pénzügyi edukációnak és a különböző szerveztek által indított pénzügyi programoknak. A csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedővel támogatja a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztését - magyarázta Horváth Magyary Nóra, a csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A megtakarítási célok között első helyen az idén is a lakásvásárlás áll a válaszadók fele szerint, 43 százalékuk általános tartalékot is képez, 40 százalékuk autóvásárlásra is gyűjt, 36 százalékuk pedig egy tervezett utazás miatt takarékoskodik a kutatás szerint.