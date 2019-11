Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Támad a hideg, kár érheti a vízórákat - erre figyeljen!

Az előrejelzések szerint a jövő héten megérkezik a téli hideg, emiatt szükséges a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítése - hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség közleményében.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése vagy mielőbbi észlelése érdekében - írta a közleményre hivatkozva az MTI.

A télen is lakott ingatlanoknál szintén fontos a vízmérőakna szigetelése. Érdemes azokra a vezetékszakaszokra is figyelni, amelyek kevésbé védett helyen, pincében vagy falon kívül vannak, célszerű ezeket is szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell. A telepített öntözőberendezések fagyállóak, de élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítik ezeket.

A víziközmű szövetség szerint érdemes ellenőrizni a vízmérőt, amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd. Valószínűleg csőtörés történt, ha nem forog a mérő csillagkereke, amikor megnyitják a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, illetve a lakásban nem folyik a víz.

A felhasználó számláját terheli minden olyan vízelfolyás, ami a bekötővezeték fogyasztó felőli végpontja után a hálózaton keletkezett, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget - írták a közleményben.