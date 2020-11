Támad a vírus: veszélyben vannak a túlsúlyosak

A magyar halálozási adatok alapján úgy tűnik, lehetséges, hogy nagyobb veszélyben vannak a koronavírus-járványban a túlsúlyosak, mint a légzőszervi betegségben szenvedők.

A koronavírus-betegségben Magyarországon elhunytak átlagéletkora november közepén 75,9 év, ami másfél-két évvel alacsonyabb az első hullámban tapasztaltnál, viszont az esetszám most jóval magasabb: tavasszal 616-an hunytak el a koronavírus miatt, ősszel már 2856-an - írja a 24.hu a halálesetek körülményeit firtató cikkében. A valamivel alacsonyabb átlagéletkor is annak tudható be, hogy tavasszal a vírus főleg zárt intézményekben terjedt, most viszont szabadon terjed az egész országban.

Főleg a férfiak között vannak fiatalabb áldozatok: csak 80 év felett látszik női többlet az elhunytak között, pedig a teljes társadalomban már az 51. életévtől kezdve a nők vannak egyre nagyobb többségben. Ez azzal magyarázható, hogy a férfiak általában rosszabb egészségügyi állapotban vannak Magyarországon: korábban lesznek krónikus betegek, a születéskor várható átlagos élettartamuk is rövidebb.

A koronavírusban eddig elhunytak közel háromnegyede volt 70 évesnél idősebb, de a nőknél ez 82,5 százalék, a férfiaknál mindössze 65 százalék, a női áldozatok több mint fele volt 80 évesnél idősebb, a férfiaknál csak a harmaduk. A nőknél csak minden huszadik áldozat 60 év alatti, a férfiaknál viszont minden tizedik.

Betegségek

Az elhunytak több mint felének kettő, vagy három alapbetegsége volt, de a négy-öt betegség sem ritka. Ennél több már kuriózum, de négyen voltak olyanok is, akik tíz alapbetegségük mellett kapták el a koronvírus-fertőzést. Életkori csoportokban a fiatalabbaknál a sok alapbetegség ritkább, de az átlag minden korcsoportban 2 és 3 között mozog.

Főleg a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, a különböző légzőszervi megbetegedések, és az immunrendszert gyengítő betegségek, például a daganatos betegségek megléte miatt kerül valaki rizikócsoportba. Nincs ez máshogy a Covidnál sem, mint más fertőző betegségeknél - mondta Csilek András infektológus szakorvos, a Magyar Orvosi Kamara Borsod megyei Területi Szervezetének elnöke.

Egy intenzíves orvos is azt mondta, hogy a legtöbb betege elhízott, és ezzel van összefüggésben van magas vérnyomásuk, cukorbetegségük, illetve szív- és érrendszeri betegségük is sokszor. A légzőszervi megbetegedéseket ő meglepő módon nem tapasztalja olyan sokszor kritikus tényezőnek, mint a felsoroltakat. Ezek olyan népbetegségek, amelyek a vezető halálokok között is szerepelnek, így nem meglepő, hogy a koronavírus miatt elhunytaknál is gyakran fordulnak elő.