Támadás érheti a vízórákat - erre figyeljen!

Jóval hidegebb időjárás jön, ami próbára teheti a vízórákat. Érdemes rájuk figyelni.

A következő napokban az eddiginél jóval hidegebb lesz, a hétvégén akár mínusz 7 - mínusz 15 fokra csökkenhet a hőmérséklet. Bár már tél előtt - novemberben - érdemes ellenőrizni a vízórákat, főként a fűtetlen és az ilyenkor lakatlan nyaralókban, de még most sem késő, mert megfelelő védelem nélkül elfagyhatnak.

A tulajdonos dolga

Tehát aki még nem tette meg, annak érdemes még az extrém hideg megérkezése előtt megnéznie a vízórát. Különösen azért, mert a szabályok szerint az adott ingatlan belső vízhálózatát és a vízmérőket a tulajdonosnak kell megvédenie a fagytól. Egy elfagyott vízóra vagy vízórák cseréje pedig akár több tízezres kiadást jelent, nem beszélve arról, hogy a tönkrement vízóra miatt esetlegesen elfolyt vizet is ki kell fizetni. Egy félrecsúszott aknafedél, egy kitört pinceablak, egy nyitva felejtett ajtó is gondot okozhat. Ha ugyanis víz maradt benne az órában vagy víz került bele, akkor a megfagyott víz kettéroppanthatja.

Amennyiben a vízmérő óralapján szilánkokra tört az üveg vagy az ingatlanban a csöpögő vagy alig folyó víz jó eséllyel a vízmérő hibájára, elfagyására utal. Ha mégis víz került a vízórába és jéggé fagyott, akkor a kisebb - úgynevezett - jégdugók házilag is kimelegíthetők. Nagyon óvatosan szabad csak melegíteni, mert ha elpattan a vízmérő üvege, akkor cseréltetni kell" - derül ki a győri vízellátás biztosító Pannon-Víz korábbi tájékoztatójából.

Mi lehet tenni?

A Fővárosi Vízművek és a Pannon-Víz javaslatai szerint a következőkkel lehet megelőzni a bajt. Rendszeresen ellenőrizni kell, nincs-e víz a vízóra-aknában. Figyelni kell arra, helyén van-e az aknafedél, illetve a rendkívüli gondoskodni kell a hőszigeteléséről. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell-lemez aknatető aljára rögzítve. Az nem feltétlenül elég, ha egy rossz kabát vagy egy köteg újságpapír papír kerül csak a vízórára, ugyanis ha ezek esetleg átnevesednek, akkor átengedik a hideget. Olyan szigetelőanyag kell, ami nem nedvesedik át. Érdemes a kerti csapra is figyelni, ezt is érdemes becsomagolni, hideg, szeles időben a csővezeték könnyen "levezetheti a hideget az aknába". Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti. Az Ezermester.hu szaklap szerint erre akár doboz is alkalmas lehet, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, amely benn tartja a talajból felfelé áramló kevés hőt.

Ha pedig mégis elfagyott a vízóra, akkor a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket nem érdemes például nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet, inkább hívjuk ki a vízszolgáltató munkatársait.

