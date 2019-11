Tarlós elmondta, hogyan élte meg a vereséget és mihez kezd most

Interjút adott az Indexnek Tarlós István volt főpolgármester. Ebben beszél a vereségről, új megbízatásáról és a közgyűlés által megszavazott magasabb végkielégítésről is.

Tarlós István visszatekintve a kampányra elismeri, hogy követtek el hibákat, többek között lehet, hogy megérte volna vitatkozni Karácsony Gergellyel. Elárulta azt is az interjúban, hogy korábban mindig maga vezette a kampányait, most viszont másokkal közösen. Volt amivel egyetértett és volt, amivel nem.

A volt polgármester örül annak, hogy 70 évesen, nem kell egy ellenzéki többségű közgyűlésben politizálnia. Amióta nem polgármester 2-3 órával többet alszik éjszaka. Emellett ugyanakkor nagyon örül a miniszterelnöki tanácsadói pozíciónak. Egyrészt fizetést kap, másrészt szerinte munka nélkül megindul a leépülés.

Még nem tudja, pontosan mivel fog foglalkozni, de az már most biztos, hogy aktuálpolitikával és konkrét budapesti fejlesztésekkel nem.

Nekem mindig is többet jelentett a hatalom, mint a pénz. Ez a hatalom most megszűnt, de a lényeg, hogy megéltem, és hosszú ideig. A hatalmat jóra is lehet használni. A főpolgármesterség nagyon komoly hatalom.