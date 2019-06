Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tarlós pontosította, mikor kezdődhet a Lánchíd felújítása

Tarlós István főpolgármester nem fél attól, hogy a hármas metró és a Lánchíd felújítása együttesen túlságosan megnehezítené a budapestiek életét. Október-novemberben kiderül, hogy miként alakul.

Október végén-november elején kezdődnek a munkálatok - mondta Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában a Lánchíd felújításáról. A főpolgármester azt is elmondta, hogy a munkálatok 18 hónapig tartanak majd a tervek szerint. Eddig csak annyit lehetett tudni, hogy valamikor az ősszel indulhat el a kivitelezés.

A járdakiszélesítését pedig ő maga kérte, hogy vessék el, mert befolyásolta volna a híd megjelenését, így nem a kormány vagy a miniszterelnök döntötte el a kérdést, mint az a sajtóban felmerült.

A polgármester szerint viszont nem kell attól tartani, hogy a híddal összefüggő munkák és a hármas metró középső szakaszának felújítása komoly forgalmi akadályokat okozva összecsúszik. (A polgármestert arról nem kérdezték, hogy a szerkezet felújítása mennyire fog egybe esni a Nyugati téren lévő felüljáró elbontásával, amely valamikor a jövő évben kezdődhet el.)

A felújítás - ahogy azt korábban a Napi.hu megírta - magával vonja a budai váralagút renoválását is, de a környéken egyéb munkálatokat is végeznek majd. Így a Clark Ádám teret, a pesti oldalon pedig Széchenyi teret és a József Attila utcát is érinti a projekt. Viszont ez tovább fog tartani: körülbelül 2 évre nyúlhat, maga a híd viszont 18 hónapon belül kész lehet.