Taroltak az MNB új forintjai - elkapkodták a kutyás érméket

Hibátlan döntésnek bizonyult, hogy az MNB tavaly elindította a kutyás emlékérme-sorozatát. A múlt évben kibocsátott vizslás érme hamar elfogyott, az idén megjelent komondoros szintén. A jegybank nem szeretné növelni a darabszámot, de javasol egy megoldást.

Évtizedek óta működik a Magyar Nemzeti Bank emlékérmeprogramja: 1948-ban adta ki az első emlékérmét és 1968 óta rendszeres az emlékérmék kibocsátása.

Ennek keretében többek között híres emberek, művészek, tudósok születésének, valamint különböző szervezetek megalapításának évfordulójára is készültek érmék. Rendszeresen indít az MNB különböző témákban emlékérme-sorozatokat is. Van például olyan, amelyik a híres magyar festőknek állít emléket vagy a nemzeti emlékhelyeket mutatja be. Tavaly pedig új sorozat indult, amely a magyar vadász- és pásztorkutyákat mutatja be, bár eddig csak két érme jelent meg a sorozatból, kiemelkedően sikeres lépésről van szó.

Elkapkodták

2019 őszén jelent meg a kétezer forint névértékű vizslás érmék, amelyek a többi emlékérméhez képest gyorsan, négy nap alatt elfogytak. Az idén jelent meg a komondoros érme, amelyből már az első nap alatt elfogyott az úgynevezett szabad keret. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak azok tudnak vásárolni belőle, akik a múlt év végén előjegyezték.

Az emlékérméknél pont a korlátozott darabszám az egyik értéknövelő tényező, azaz ha elfogytak, akkor a későbbiekben növekedhet az értékük, ennek ellenére akár logikus lehet a darabszám esetleges növelése. A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) megkérdezte a jegybankot, hogy tervez-e rábocsátást a kutyás érmékből és a jövőre megjelenő magyar agárt bemutató érméből a tervezett 10 ezer helyett több kerül-e majd piacra.

A Magyar Nemzeti Bank kérdésünkre közölte:

Az MNB által kibocsátott emlékérmék maximálisan verhető darabszámát a Magyar Közlönyben megjelenő rendelet rögzíti, ettől a jegybank el nem térhet. A magyar vizsla és a komondor esetében is tízezer érme készíthető, és a sorozat többi tagját is ugyanebben a példányszámban tervezzük megjelentetni. Jövőre a sorozat a Magyar agárral folytatódik. A jegybank minden év decemberében meghirdeti a következő évi emlékérme-kibocsátási programját, és ezzel egy időben az emlékérméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. előjegyzési lehetőséget biztosít egy hónapon keresztül. Érdemes tehát decemberben figyelni az MNB és a Pénzverő honlapját, és előjegyezni az érmét. Az előjegyzés nem jár vásárlási kötelezettséggel, de a kibocsátást követő egy hónapig fennáll az érme megvásárlásának a lehetősége. Ezt követően felszabadulnak az előjegyzett, de át nem vett érmék. November 4-én a komondor esetében is előfordulhat, hogy felszabadulnak komondor emlékérmék.

Tehát, aki nem szeretne lemaradni, annak érdemes jó előre előjegyeznie azokat az emlékérméket, amelyre mindenképp igényt tartanak, például a kutyásokat.

Mire valók? Fizetésre nem!

Az emlékérmék esetében lényeges, hogy bár törvényes fizetőeszköznek minősülnek, azaz elméletileg bárhol lehetne fizetni velük, egyáltalán nem erre találták ki őket. Az emlékérmék ugyanis - az egyedi kivitelezés és korlátozott példányszám mellett - pont azzal őrzik meg különleges értékközvetítő szerepüket, hogy nem vesznek részt a napi vásárlásokban. Feltehetően egy sima vásárlásnál fennakadást okozna, ha egy négyzet alakú kétezres érmével fizetne valaki.

Épp ezért kerülni kell az emlékérmékkel való fizetést, mert zavarja a normál pénzforgalmat. Ugyanakkor, aki megválna a korábban megvett emlékérméitől, az bármikor megteheti. Egyrészt eladásra meghirdetheti, a másik megoldás pedig az MNB. A jegybank ugyanis kötelezettséget vállal arra, hogy más törvényes fizetőeszközre bármikor átváltsa, ha meggondolná magát az érmevásárló.