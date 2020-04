Távozik posztjáról a washingtoni magyar nagykövet

Szabó László washingtoni nagykövet elhagyja állomáshelyét, miután elfogadott egy felkérést a gazdasági szférából - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára szerdán az MTI-vel.

Az államtitkár kifejtette: az elmúlt években jelentősen erősödtek a magyar-amerikai kapcsolatok, és ebben fontos szerepe volt Szabó Lászlónak, Magyarország washingtoni nagykövetének.

Szabó László esetleges távozásáról már tavaly nyáron írt a Népszava, a lap értesülései szerint a magyar kormány nem volt maradéktalanul elégedett a washingtoni nagykövetség munkájával. Szabó Lászlónak, ahogy elődjének, Szemerkényi Rékának sem sikerült kijárnia, hogy Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfőt, a lap szerint végül ezt Habony Árpádnak és a budapesti nagykövet David B. Cornsteinnak sikerült kilobbiznia. Az orvos végzettségű Szabó László 2014-től dolgozott a külügyminisztériumban, korábban a debreceni TEVA Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója volt - a szerk.

A gazdasági és védelmi együttműködés a két ország között korábban is kiváló volt, az elmúlt években pedig tovább erősödött, ezt jól mutatja, hogy jelenleg mintegy 1500 amerikai vállalat 100 ezer magyarnak ad munkát, és az Egyesült Államok a legnagyobb Európán kívüli befektető Magyarországon - sorolta az MTI szerint Menczer Tamás, aki azt is közölte, hogy a védelmi együttműködést illetően Magyarország megbízható NATO-szövetséges, "nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatjuk Amerika terrorellenes küzdelmét".

Az államtitkár kiemelte: Szabó László munkájával a KKM teljes mértékben elégedett, mivel azonban a nagykövet elfogadott egy felkérést a gazdasági szférából, elhagyja washingtoni állomáshelyét.