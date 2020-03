Tekintélyes leárazás a magyar benzinkutakon

Pénteken tovább csökken a benzin és a gázolaj ára - írja a Holtankoljak.hu. Március elejéhez képest a benzin átlagára 35 forinttal, a gázolajé 33 forinttal csökken.

A benzin és a gázolaj ára 10-10 forinttal csökken péntektől, így a benzinért 348, a gázolajért 360 forintot kell fizetni - olvasható a szakportálon.

Az első nagyobb áresés március 4-én volt a kutakon, előtte 383 és 393 forintot kellett fizetni az üzemanyagokért. A március eleji és a most pénteki ár között a benzin esetében 35, a gázolajnál 33 forint a differencia.

A zuhanás mögött részben a koronavírus miatt csökkenő kereslet, részben pedig az áll, kudarcba fulladtak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) azon tervei, hogy a nagy olajexportáló országok hosszabbítsák meg és növeljék a kitermelés korlátozását. Moszkva megtagadta, hogy az OPEC+ együttműködés keretében az olajár védelme érdekében tovább csökkentse olajkitermelését, mire Rijád elárasztotta kőolajjal a piacot, hogy a beszakadó olajár segítségével térdre kényszerítse az oroszokat.

Korábban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára is arról beszélt, hogy jelentős áresés lesz a kutakon. az olajárváltozás hatásának megjelenése az üzemanyagok árában mindkét irány esetén időigényes, és függ attól is, hogy a most tapasztalható zuhanást milyen piacrendeződés követi. A belföldi forgalmazású üzemanyagok döntő hányadát a hazai finomítóban állítják elő, amelyet az Oroszországból érkező vezeték táplál kőolajjal. Az orosz olaj árképzése pedig havonta történik, tehát a havi jegyzések átlagához kötik az adott hónapban leszállított orosz kőolaj árát. Vagyis ha egy napig látunk drámai esést az olajpiacokon, az biztosan megjelenik a havi átlagban, de a végeredmény kialakulása értelemszerűen nagyban függ attól is, hogy a hónap hátralévő részében hogyan alakulnak a jegyzésárak" - magyarázta Grád Ottó.