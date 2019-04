Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Teljes időjárási fordulat jön szerdán

Keddig tartott a napos idő, szerdától pedig jönnek a felhők és az esőzések. Nyugaton erősen lehűl a hőmérséklet, keleten viszont fülledt, párás környezetben esik majd a csapadék.

Kedd este és éjjel erősen, illetve közepesen felhős időre számíthatunk, az Alföldön lesz kevesebb a felhő. A Nyugat-Dunántúlon több helyen esőre, záporra, az északkeleti megyékben elszórtan záporesőre lehet számítani, a zivatarok fokozatosan mindenütt megszűnnek. Borsodban és a környező megyékben megélénkül, olykor meg is erősödik északkeleti szél. A késő esti 12, 17 fokról hajnalra 6, 12 fok közé csökken a hőmérséklet - áll az OMSZ előrejelzésében.

Szerdán a Dunántúlon és északon jellemzően erősen felhős lesz az ég, de az Alföldön a nap első felében még szakadozottabb lesz a felhőzet. Délutántól kezdve azonban fokozatosan mindenütt beborul az ég. Kora délutánig inkább csak a Nyugat-Dunántúlon lehet eső, illetve északkeleten záporok, majd délutántól dél felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben meg is erősödik. Átmeneti szélerősödés emellett zivatarban is lehetséges. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 16 és 22 fok között alakul, de délkeleten 23, 24 fok is lehet. Ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon ennél több fokkal hűvösebb lesz, a nyugati határvidéken csak 10 fok közeli csúcshőmérséklet valószínű.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az ország túlnyomó részén várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Többfelé kiadós mennyiségű csapadékra van kilátás. Az északi, északkeleti szél megélénkül, több helyen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon többnyire 6 és 10, a középső országrészben 11 és 15, keleten 16 és 19 fok között alakul.

Pénteken borult lesz az ég. Az ország túlnyomó részén eső, zápor várható. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 14 fok között alakul, kelet felé haladva lesz egyre melegebb.

Fejfájással jön a fordulat

Hideg fronthatás várható. Előfordulhat fejfájás, migrén, valamint szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő - áll a humánmeteorológiai előrejelzésben.