Teljesen rosszul számolhatják a hazai áramigényt

Váratlanul beleszállt az országos rendszerirányítóba az energiahivatal: nem fogadták el a Mavir által leadott villamos energetikai hálózatfejlesztési terveket. A példátlan döntés indoka: elavult módszerrel készült, felületes és hiányos a dokumentáció.

Visszadobta az Energiahivatal (MEKH) a rendszerirányító hálózatfejlesztési terveit, mondván: abban túl sok módosítandó rész van, ezért a Mavirnak egy teljesen úgy anyaggal kell előállnia - írja a Világgazdaság.

A MEKH új számítási modellen alapuló hálózatfejlesztési tervet vár a beadott (ún. HTF2018) helyett, mivel azt nem hagyta jóvá. Ennek indoka az, hogy a Mavir módszertana a Hivatal megítélése szerint elavult (mert évek óta nem változik, a számítások determinisztikusak, az előrejelzések bemenő adatai nem mindig szerepelnek), így sokkal alaposabb, elemzésekkel és alternatívákkal megerősített beruházási terveket kérnek az országos villamosenergia-rendszer irányítójától.

A vg.hu azt írja, hogy bár a Mavir ugyanazzal a módszertannal dolgozott, mint korábban, az energiahivatal most több dolgot is megkérdőjelezett. Például a székesfehérvári térségbe tervezett 400 kilovoltos alállomás szükségességét, a Göd-Zugló projektet pedig egyenesen kapacitásszűkítésnek tekinti. A MEKH alaposabb kalkulációt kért a Mavirtól a hazai áramtermelés várható alakulásáról is. Az újraírt dokumentum beadási határideje 2019. november 30., de a Hivatal a hálózati tervnek tekintett dokumentummal kapcsolatban részhatáridőket is megadott.

A Mavir ügyvezetője, Csomai Kamilla az egyetlen magas beosztású vezető, aki az MVM-ben egy botrányos beszerzési ügy kipattanása után levezényelt, gyakorlatilag teljeskörű menedzsercsere után is a helyén maradhatott. Az állami holdingban működő rendszerirányító, melyet 2005-ben szerzett vissza az MVM, afféle szent tehénként működik-működött a hazai energetikai rendszerben. Azonban, ahogyan azt a Napi.hu tavaly novemberben megírta: a rendszerirányító egyáltalán nincs jó formában, és az vált a fő kérdéssé, hogy a lojalitás meddig tudja kompenzálni a cégnél lecsapódó új szakmai kihívásoknak meg nem felelést. Gond lehet például abból, hogy a hálózati rendszer sem technikailag, sem fizikailag nincs felkészítve a robbanó napelemes piac teremtette helyzetre. Azt írtuk: az MVM-ben lassan be kellene kapcsolni a vészjelző szirénát, mert a Mavirnak másképp kellene működnie.

Ahogyan az korábban a G7.hu-n is megjelent - Mindent másképp kell, mert dőlni kezdett a rendszer -, az energetika jövője nem az erőművekre vagy a termelésre épül, hanem a digitális nagy rendszerek, hálózatok működtetésére. Így az MVM legfontosabb feladata is az lett, hogy megerősítse az energetikai szolgáltatásokat: okoshálózatot kellene fejleszteni, sokszínűbb szolgáltatásokat nyújtani, minél teljesebb körű digitalizációt végrehajtani. Ehhez viszont elsősorban informatikai fejlesztésekre van szükség, de át kell alakítani az állami cégcsoporthoz tartozó rendszerirányító céget is. Ennek lehet egyik kezdő-, vagy hivatkozási pontja a most kioszottt energiahivatali intő.