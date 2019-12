Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tendenciózus a forintgyengülés, de rejtély, mi okozza

Nincs pontos magyarázat, arra hogy miért gyengül tendenciózusan a forint. A Kopint-Tárki szerint jövőre már tényleg lassulni fog a gazdasági növekedés, idén azonban nagyon pesszimistának bizonyul az eredeti előrejelzésük.

Jövőre átáll a gazdaság "normális" növekedésre, vagyis az idei 5 százalék körüli ütemről 3 és 3,5 százalék közötti bővülésre lehet számítani a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet legújabb jelentése szerint.

Az intézet Palócz Éva vezérigazgató elmondása szerint jócskán, nagyjából másfél százalékkal alulbecsülte év elején az idei növekedési várakozásokat, amelyeket most az is felfelé húz, hogy a harmadik negyedévhez képest a Koptint-Tárki által várt visszaesés az exportokban is elmaradt.

Az idén, ahogy jövőre is teljesülni fog az 1,8, illetve 1 százalékos hiánycél, csakúgy, mint az eltervezett adósságcsökkentés, erre minden lehetősége megvan a tetemes adóbevétellel gazdálkodó költségvetésnek. Palócz egyben arra is utalt, hogy a most látható inflációhoz képest a nyugdíjemelést annál alacsonyabbra, 2,8 százalékosra tervezte a kormány.

A forint gyenge árfolyamát a Kopint-Tárki is tendenciózusnak látja, az árfolyam szinte hagyományosnak mondható módon "fűrész" mozgásban viselkedik az euróval szemben, egy-egy alkalommal jelentősen meggyengül, majd csak a kisebb mértékben erősödik vissza. Lapunk kérdésére a forintgyengülés okairól Palócz nem tudott indokot adni, noha elmondása szerint erről számos egyeztetést tartottak. A lassú, de biztos gyengülés mögött ezúttal is a jegybank távolmaradását látják, ami egyben motivációt ad a gyengülésre játszó spekulatív kereskedésnek is.

További forintgyengülés nem kizárható, azonban ez sem lesz drámai, az eddig látott lassú ütemre lehet számítani. Lépéskényszer nincs, az államadósságban a devizahányad immár 18 százalékra csökkent, és ugyan megdrágulnak a külföldi utak, export oldalon a gyengébb forint többletjövedelemben is megjelenik.

A globális kilátásokat továbbra is negatívan, a korábbinál is pesszimistábban ítéli meg a kutatóintézet. Az olyan ismert kockázati tényezők, mint a kereskedelmi háború, súlyosbítva a politikai nyomással, amit a 2020-as amerikai elnökválasztás jelent, változatlanul komoly bizonytalanságot eredményez, ami visszaveti a beruházásokat.

Nagy-Britannia esetében, a "szappanoperának" talán végre megoldását jelenti a mostani választás, és a legutóbbi kidolgozott megállapodási terv. Ha végre lezárul az uniós kiválási folyamat az ország nagyságrendekkel romló lehetőségei mellett is sokkal hajlandóbbak lesznek költeni a vállalatok, ha végre biztosan tudják, hogy mire számíthatnak a jövőben.