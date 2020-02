Tényleg megbénulhat Budapest - kedden eldőlhet

Továbbra sincs megállapodás a BKV vezetése és a szakszervezetek között a béremelésről. Az érdekvédők szerint egyre valószínűbb a sztrájk.

Eredménytelenül zárult a BKV-nál múlt pénteken a sztrájk előszobájának számító kollektív munkaügyi vita első fordulója. A cég vezérigazgatója változatlanul 8 százalékot ajánlott, így a szakszervezetek is kitartottak a 15 százalékos követelés mellett. Folytatás holnap, február 18-án. A sztrájk előkészítése megkezdődött - közölte a Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).

A BKV vezetése továbbra is 8 százalékos fizetésemelést szeretne, ezzel szemben a szakszervezetek 15 százalékos bérnövekedést szeretnének elérni. Az EKSZ közölte azt is, hogy a kollektív munkaügyi vita első fordulójában a közvetítésre felkért független szakértő is azt tanácsolta Bolla Tibor vezérigazgatónak, hogy állapodjon meg az érdekképviselettel valahol az ajánlat és a követelés között, s ehhez mérten kérjen megfelelő pénzügyi forrást a tulajdonostól, a fővárosi önkormányzattól.

A felek kedden újra tárgyalóasztalhoz ülnek, ha nem sikerült összehozni a megállapodást, akkor a szakszervezetek sztrájkbizottságot alakítanak, s így tárgyalnak tovább a cégvezetéssel, ezúttal már például a munkabeszüntetés idején is kötelező elégséges szolgáltatás részleteiről. Ha még ebben sem tudnak majd megegyezni, bíróságnak kell döntenie.

A közszolgálati cégeknél a munkabeszüntetést erősen korlátozza a sztrájktörvény, amely szerint a leállás idején is 66 százalékos szolgáltatást kell biztosítani.