Tetőzött a járvány Magyarországon? Müller Cecília szerint sok a súlyos beteg a kórházakban

Továbbra is a 40-49 évesek vannak a legtöbben az új koronavírus-fertőzöttek között, a múlt héten regisztrált betegek 23 százaléka ebbe a korosztályba tartozik - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki arra is felhívta a figyelmet mai tájékoztatóján, hogy továbbra is sok beteget ápolnak kórházban és sokan vannak lélegeztetőgépen is.

Domokos Erika , 2020. december 8. kedd, 12:06 Fotó: hirado.hu - A kép nem kedden készült.

A magyarok már regisztrálhatnak az önkéntes és ingyenes koronavírus-elleni oltásra - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A tömeges vakcinázásra 2021. első negyedévében lehet számítani Magyarországon. Koronavírus: már regisztrálhat a még nem elérhető védőoltásra

Koronavírus: újabb 2219 beteg és 136 halott Magyarországon A vakcinainfo.gov.hu oldalon pontos nevet, telefonszámot vagy e-mail-címet kell megadni. Azért fontos a regisztráció, hogy felmérjék, mekkora igény van a vakcinára. A regisztráció ugyanakkor Müller szerint nem jelent "oltakozási sorrendet", azt előbb a veszélyeztetettek kaphatják meg. A regisztráció kötelezettséget sem jelent, később bárki meggondolhatja magát. Az alkalmazandó nemzetközi vakcinát még nem választották ki a magyar szakemberek. Már tetőzött a járvány? Kedd reggelre egy nap alatt 2219 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, elhunyt 136 beteg - ismételte meg a friss adatokat az országos tisztifőorvos. Müller hangsúlyozta, hogy továbbra is sok beteget ápolnak kórházban és sokakat kell lélegeztetőgéppel lélegeztetni. A koronavírus.gov.hu adatai szerint jelenleg 8045 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen. Müller szerint bizakodásra adnak okot az elmúlt napok új fertőzöttszámai, de a napi adatok alapján nem lehet messzemenő következtetést levonni, legalább heti adatokat kell vizsgálni - válaszolta arra az újságírói kérdésre Müller, hogy elérkeztünk-e már a járvány tetőzéséhez. A szakember szerint ezért különösen fontos most, hogy az állampolgárok fegyelmezettek legyenek, betartsák a járványügyi szabályokat. (Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint úgynevezett platófázisba ért a járvány az egy hónappal ezelőtt bevezetett korlátozó intézkedéseknek köszönhetően, azaz a magasan tetőznek az esetszámok, majd csökkenés következik.) Az aktív fertőzöttek száma jelenleg közel 175 ezer fő. Eddig összesen 256 367 embernél mutatták ki hivatalosan a Covid-19 betegséget Magyarországon.

A keddi 2219 új fertőzötti szám október vége óta nem látott kedvező adat. Igaz azonban, hogy csak 9527 tesztet végeztek; a hivatalosan jelentett új napi fertőzöttek száma is csapong, vasárnap még 6697 volt - hívta fel a figyelmet cikkében - a kormányzati oldalról később eltűnő adatokat is folyamatosan regisztráló - 444.hu. Több a nő a fertőzöttek között Az elmúlt egy héten több mint 37 ezer új fertőzöttet regisztráltak, 55 százalékuk nő, 45 százalék férfi; az életkor szerinti megoszlás nem változott: továbbra is a 40-49 évesek vannak a legtöbben (az összes új beteg 23 százaléka), míg a 65 éves vagy annál idősebbek aránya 16 százalék. Egerben emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncertrációja a szennyvízben a 49. héten, Szombathelyen és Békéscsabán nem emelkedett, de még az átlagosnál magasabb a koncentráció, míg Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron csökkent - közölte Müller. A többi vizsgált településen stagnáló tendenciát mértek a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársai. Az eredmények alapján az országban a járvány terjedési sebessége némileg lassul, de továbbra is számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírust, a koronavírus az ország egész területén jelen van - írta az NNK hétfői közleményében. A szentestéről még nem döntött a kormány A kormány egy hónappal, 2021. január 11-ig meghosszabbította a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket - jelentette be hétfőn Orbán Viktor kormányfő miután több konzultációt is folytatott járványügyi szakemberekkel és tudósokkal, hogy megkérdezze, fenntartsák-e a szigorú intézkedéseket. Így fennmarad egyebek mellett a 19 órás üzlet- és intézménybezárás, a 20 óra utáni éjszakai kijárási tilalom, és egyelőre a vásárlási idősávok. Arról, hogy szenteste kivétel lesz-e a korlátozások alól, majd csak december 21-én dönt a kormány. Az viszont biztos, hogy nem lesz kivétel december 31-én, szilveszteri bulikat, utcabálokat nem lehet tartani - tette hozzá hétfőn a kormányfő.