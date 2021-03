Tiltakoznak az új felsőoktatási törvény ellen az akadémiai dolgozók

Az akadémiai dolgozók nem örülnek a felsőoktatási törvénynek. Szerintük eljárási szempontból is megkérdőjelezhető az eljárás.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) határozottan tiltakozik az ellen, hogy a kormány a legsúlyosabb járványhelyzetben nyújtsa be a felsőoktatás átalakítását célzó javaslatát, mindezt úgy, hogy annak tartalmáról semmilyen szélesebb körű egyeztetés nem történt - írja az MTI a ADF közleménye alapján.

A szervezet szerint "nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes egyetemek eljárási szempontból is megkérdőjelezhető módon úgy szavazták meg a modellváltást, hogy annak tényleges tartalma nem volt ismert, és nem is lesz hozzáférhető a jogszabály szövegének benyújtásáig". Az ADF emlékeztet az MTA hasonló esetére, "amikor a kutatóhálózat jogellenes elvételén túl az előkészítetlen jogszabályok önmagukban is bizonytalanságot teremtettek, és súlyos károkat okoztak".

A fórum a közleményben felszólítja Stumpf István kormánybiztost és a kormányt, hogy "a kialakult súlyos helyzettel, amelyben a korlátozások miatt a tudományos közösség és az egyetemi polgárság nem tudja hatékonyan képviselni az érdekeit, ne éljenek vissza".