Tisztifőorvos: emelkedő tendeciát mutat a kórházakban ápoltak száma

Emelkedő tendenciát mutat a kórházban ápoltak száma - mondta Müller Cecília tisztifőorvos vasárnap az operatív törzs szokásos napi tájékoztatásán. Lakatos Tibor rendőrezredes pedig arról számolt be, hogy a hétvégén sokan megszegték a kijárási korlátozásokat.

A hétvégén sokan megszegték a kijárási korlátozásokat, 1005 intézkedést hajtottak végre a rendőrök - mondta el Lakatos Tibor az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője.

Müller Cecília tisztifőorvos a friss adatokat ismertetve elmondta, hogy vasárnapra 2500 főre emelkedett a koronavírusos fertőzöttek száma, és újabb 10 krónikus beteg hunyt el a fertőzés következtében. Továbbá hozzátette: emelkedő tendenciát mutat a kórházban ápoltak száma, jelenleg 927 beteget álpolnak kórházakban, 56-an szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre.

A tisztifőorvos ugyanakkor megjegyezte, hogy a járványgörbét továbbra is sikerül laposan tartani. A védekezés nagyban hozzájárul a járvány kordában tartásához. Továbbra is a főváros és Pest megye a leginkább érintett területek, és változatlanul igaz, hogy a 65 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb. Müller Cecília arról is beszélt, hogy Magyarországon a fertőzöttek valamivel nagyobb része nő, mint férfi, a tisztifőorvos szerint 57 százalék nő és 43 százalék férfi.

Azt is megjegyezte, hogy más országokkal nincs igazán értelme összevetni a magyarországi számokat, mert minden országban máshogy zajlik a járvány. Az elhunytak legtöbbjének volt valamilyen alapbetegsége, egyes országokban az elhalálozás okaként nem is a koronavírust jelölik meg emiatt, de a magyarországi statisztikákban alapbetegségtől függetlenül a koronavírus áldozataiként tartják őket nyilván.

Örömhír

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a SARS-Cov-2 vírus esetében egy fertőzött átlagosan 2-3 másik embert fertőz meg. Müller Cecília a vírus fertőzőképességére vonatkozó kérdésre válaszolva viszont elmondta: Magyarországon "már régóta" 1 alatt van a vírus reprodukciós rátája (az a ráta, ami azt jelzi, hogy egy fertőzött hány másik embert fertőz meg), ez a korlátozó intézkedések sikerének köszönhető, illetve annak, hogy a lakosság ezeket be is tartja.

A tisztifőorvos azonban azt is hangsúlyozta kérdésre válaszolva: aki rosszul érzi magát, hívjon mentőt, ne várjon! Viszont azt is megjegyezte, hogy Magyarországon még senki sem halt meg otthonában a vírus miatt.

Válotztatnak-e az idősek bevásárlási idősávján?

A 65 év felettiek vásárlási időkorlátjára vonatkozó kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, hogy bár ennek módosítása többször felmerült már, a változtatást egyelőre nem tartják indokoltnak. A rendőrezredes szerint a következő hét arról fog szólni, hogy a korlátozó intézkedések enyhítését milyen menetrend szerint tudják majd végrehajtani, így az idősek vásárlási idősávjában is várhatóan május 3-tól várható változás, de elmondása szerint továbbra is fontos lesz az idősebbek fiataloktól való elkülönítése.

Az enyhítésekkel kapcsolatban Lakatos elmondta, hogy ennél a legalapvetőbb, amit figyelembe kell venni az az, hogy milyen ütember terjed a járvány. Mérlegelni kell azonban emellett azt is, hogy a környező országok milyen enyhítő intézkedéseket léptetnek érvénybe, ezekhez szerinte nekünk is igazodnunk kell, nem tudunk külön utakon járni. Úgy látják ugyanakkor, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi bizonyos enyhítések bevezetését, így bizonyos szabályok mellett újrakezdhetünk bizonyos tevékenységeket.