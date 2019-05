Titkolják, kik döntöttek a milliárdosok milliárdos támogatásáról

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint független turisztikai szakemberek bírálták el például Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó és a Garancsi-Hernádi-Csányi trió által luxusszálloda építésére benyújtott pályázatokat a 300 milliárd forintos Kisfaludy-programban. A jó üzleti terv lehetett a siker kulcsa.

Egyelőre nem tudni, hogy név szerint pontosan kik bírálták el a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programra beérkezett pályázatokat, amelyeken például fideszes parlamenti képviselők, Széles Gábor milliárdos üzletember, valamint Garancsi István (a Market Építő Zrt. társ- és a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a Mol igazgatósági tagja) közös cége és Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó ötcsillagos szállodája is sikeresen szerepelt és kaptak összességében több milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást.

Független turisztikai szakemberek értékelték a Kisfaludy-pályázatokat - mondta a Napi.hu-nak Szabó Áron, a MTÜ szálláshelyekért- és vendéglátásért felelős igazgatója. Az biztos, hogy a pályázatokat a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nevű fejlesztőcég koordinálta, amely 100 százalékban állami tulajdonban álló nonprofit társaság, felette a tulajdonosi jogokat az MTÜ gyakorolja. Az állami ügynökség a turisztikai ágazat kormányzati szervezete, amelynek felettes szerve pedig a Rogán Antal miniszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Támogatnak és védenek

A Kisfaludy 2030 élén a turizmusban korábban kevéssé ismert vezetők állnak: a vezérigazgató Mihály Erzsébet, aki korábban a kormány által a határon túli magyarok támogatására 2011 áprilisában létrehozott Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatója volt. Az igazgatósági elnök pedig a majdnem 30 éves Diglics Dániel, aki az MTÜ általános vezérigazgató-helyettese is, korábban a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. multinacionális vagyonvédelmi vállalat egyik igazgatója volt 15 hónapig (az utóbbi cég ma már Garancsi István tulajdona, a neve pedig Criterion Zrt.-re változott). A Kisfaludy2030 Zrt.-től megkérdeztük a pályázatokat elbírálók névsorát, de egyelőre nem árulták el.

A több mint 400 hazai szálloda érdekét képviselő Szállodaszövetség nem látott bele a pályázatok szakmai elbírálásába. "A pályázatok elbírálásában a szövetség semmilyen módon nem vett részt, annak részleteit nem ismerjük. Mi is a sajtóból értesültünk az eredményről. A Kisfaludy 2030 projektcég tud részletes információkkal szolgálni" - válaszolta a Napi.hu kérdésére Flesch Tamás, a Szállodaszövetség elnöke. Ugyanakkor örömmel üdvözölnek minden olyan fejlesztést - a panziófelújításoktól a luxusszállodák építéséig -, amely hozzájárul a hazai turizmus fejlődéséhez

Nyilatkoztak az önerőről

A pályázatíró cégek is kaszáltak a Kisfaludy-programmal. "Soha ilyen sikeresek még nem voltunk, hiszen 22 pályázatból 20 nyert is. Igaz, néhányan visszaléptek az önerő hiánya miatt" - mondta lapunknak Tölgyesi Miklós, a TMK Consulting ügyvezetője. Szerinte az MTÜ-nél rekord gyorsasággal bírálták el a pályázatokat, amely során a legfontosabb szempont az üzleti terv, az építési terv és a telek elhelyezkedése volt.

A pályázati felhívások szerint az értékelésnél összesen 100 szakmai pontot lehetett szerezni, ebből minimum 60 pont kellett a vissza nem térítendő állami támogatás megítéléséhez. A TMK ügyfelei legfeljebb néhány tízmillió forintot nyertek: például az isaszegi Csata Panzió felújítására csak mintegy öt millió forint jutott, de volt más vidéki szálláshely is, melynek pályázatát 57 millió forinttal támogatták.

A Garancsi-Hernádi-Csányi hármas közös tulajdonában lévő cég ellenben 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az MTÜ korábbi közlése szerint kizárólag szakmai szempontok alapján értékelt üzleti terve miatt is egy tihanyi luxus kastélyszálló építésére. A 100 leggazdagabb 2019 című kiadványban is szereplő üzletemberek esetében az önerő előteremtése nem okoz gondot, de erről egy nyilatkozatot is be kellett nyújtaniuk a pályázat részeként.

Felkészül Debrecen

Szabó Áron, a MTÜ szálláshelyekért- és vendéglátásért felelős igazgatója és Tölgyesi Miklós is megerősítette lapunknak, hogy a balatoni, a soproni, a tokaji és a dunakanyari kiemelt turisztikai fejlesztési térség után a következő pályázati kör a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó környéki térséget érinti majd. Az állam átlagosan 50 százalék vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a pályázathoz, ezen túl 30 százalék kedvezményes hitel igényelhető, a vállalkozásoknak pedig legfeljebb csak 20 százalék önrészt kell biztosítaniuk.

Ezt nagyon várja már például a fideszes polgármester által vezetett debreceni önkormányzat is. "Ma ezer új szoba kihasználtságával sem lenne probléma a városban. A repülőtér, a beutazó turmizmus növekedése és a turisztikai attrakciófejlesztés egyértelműen indokolja, hogy Debrecen jelentős szállodai szobaszám-növekedést mutasson" - mondta Papp László polgármester a civishir.hu tavalyi tudósítása szerint. Az önkormányzat az általa tulajdonolt Aquaticum és Hotel Lycium miatt is várja a Kisfaludy-program ezirányú "időszerű és szükségszerű" fejlesztési, felújítási pályázatait.