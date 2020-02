Titkos csatornán osztja a pénzt a kormány

A Magyar Turisztika Ügynökség egyedi döntésekre hivatkozva oszt akár több száz millió forintos támogatásokat, amelyeket nem nyilvánosan meghirdetett pályázatokon nyernek el a "pályázók".

A Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), illetve az irányítása alatt álló Kisfaludy 2030 Zrt. több mint nyolcvan olyan, egyedi döntésen alapuló pályázatot tart nyilván, amelyek közös jellemzője, hogy a hazai és európai uniós pénzosztásoknál megszokottaktól eltérően még csak pályázati azonosító számmal sem rendelkeznek - írja a 24.hu a birtokába került dokumentumokra hivatkozva.

A vissza nem térítendő támogatásokat célzó kérelmek így feltehetően informális csatornákon, akár személyes ismeretségek útján kerültek a turisztikai ügynökség asztalára. A jelek szerint bennfenteseknek kitalált pályázati úton keresztül az MTÜ számos projektet támogatott, helyenként akár több száz millió forinttal. Ugyanakkor az állami ügynökség, illetve a Kisfaludy 2030 Zrt. kizárólag annak a hat projektnek a támogatási adatait publikálta, amelyekről a hírportál érdeklődött.

Egy példa

Ilyen "egyedi pályázat" útján nyert több mint 800 millió forintot Zoób Kati divattervező, míg Balatonboglár fideszes önkormányzata több mint egymilliárd forint támogatást igényelt, továbbá a bodajki kastély is az eddig titkolt közpénzcsap révén újulhat meg. Több mint nyolcvan hasonló pályázat létezhet.

Zoób Kati projektje egyike annak a hatnak, amelynek részleteiről a hírportál érdeklődött. A divattervező pályázatának dokumentációját is megmutatta a 24.hu újságíróinak. Ebből kiderült, hogy komoly munkát tett le az MTÜ asztalára, és jogerős építési engedéllyel rendelkezik, hogy balatonfüredi villájában alkotóházat alakítson ki. Arra viszont a személyes találkozók alkalmával sem derült fény, hogy a divattervező pontosan hogyan jelentkezett az MTÜ-nél, honnan értesült arról, hogy nyilvános pályázati kiírás híján egyedi ötlettel is meg lehet keresni az állami szervezetet a támogatás reményében. (Zoób az "új magyar országmárka" kialakításában tanácsokkal is segíti az MTÜ munkáját.)