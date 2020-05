Tíz újabb halálos áldozata van a vírusnak

Szerdára tíz krónikus beteg vesztette életét Magyarországon, így 373-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.

Szerda reggel 3111 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván Magyarországon, ez azt jelenti, hogy a kedd regeli helyzethez képest 46-tal nőtt a számuk - közölte a koronavírus.gov.hu a legfrissebb hivatalos adatokat.

Elhunyt újabb 10 krónikus beteg, ezzel 373 főre emelkedett az elhunytak száma, 759-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Összesen 964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A Pesti úti idősotthonban 40-re nőtt az elhunytak száma, 296 lakó és 26 dolgozó fertőzött.

A koronavirus.gov.hu közölte: "Megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet és továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön."