Tizenkét újabb halálos áldozata van a vírusnak, életét vesztett egy 41 éves férfi

A koronavírus-fertőzés okozta betegségben 12 krónikus beteg vesztette életét - közölte a koronavirus.gov.hu.

Szombat reggelre újabb betegek veszítették életüket a koronavírus miatt: 12 kórnikus beteg hunyt el, egy 41 éves férfi kivétel mind idősek voltak. Így 262-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

A fertőzöttek száma a péntek reggeli adatokhoz képest 60 fővel 2443-ra emelkedett, szombat reggelig pedig 458-an gyógyultan távoztak a kórháznól. Jelenleg 899 koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.

Magyarország a csoportos megbetegedések szakaszában van, ez azt jelenti, hogy közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.